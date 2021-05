Ces déclarations qui ont vraiment mal vieilli

Vous connaissez la recette. Afin de faire monter le hype autour d’une sortie prochaine d’un jeu, les équipes marketing des éditeurs publient des bandes-annonces afin de montrer le meilleur du jeu vidéo en question. Et les développeurs prennent le micro afin de vanter les mérites de leur nouvelle production.

Tout ça afin de donner le goût aux joueurs d’acheter ou de précommander un jeu vidéo.

«Promis, ça sera une exclusivité sur cette console», «Nos futurs jeux vidéo seront aussi peaufinés que l’a été (insérer le nom d’un jeu à succès)» ou encore «Notre jeu donnera une expérience unique et jamais vécue aux joueurs».

Malheureusement, l’enthousiasme que certains développeurs / patrons / expert marketing ont envers leur nouveau produit est parfois exagéré. Ces situations nous donnent droit à des déclarations qui nous font sourciller une fois qu’on a joué au jeu.

Voici quelques déclarations qui ont vraiment mal vieilli avec le temps.

CYBERPUNK 2077 VS RED DEAD REDEMPTION 2

Lors d’une vidéoconférence entre la direction de CD Projekt et un groupe de courtage en novembre 2018, quelqu’un revient sur la sortie de The Witcher 3, rappelant que ça a pris au moins 3 mois avant de recevoir des mises à jour qui éliminaient les gros problèmes techniques du jeu.

La personne en question demande donc à Adam Kicinski (PDG de CD Projekt) si le succès de Red Dead Redemption 2, qui a une note cumulative de 97% sur Metacritics pour les versions consoles, leur a appris quelque chose. Et si le jeu Cyberpunk 2077 sera aussi peaufiné que l’a été Red Dead Redemption 2 dès le premier jour.

« Sans aucun doute, la qualité [d’un jeu] est d’une importance capitale. Nous nous efforçons de publier des jeux aussi peaufinés que Red Dead Redemptions 2 et les récents jeux de Rockstar. […] Qu’est-ce que cela nous apprend? Eh ben que nous devons publier des jeux extraordinaires et c’est exactement ce que nous prévoyons. » – Adam Kicinski, PDG de CD Projekt, le 18 novembre 2018

Pour rappel, Red Dead Redemption 2 a été louangé par les joueurs et la critique, non seulement pour la qualité de l’expérience en général, mais aussi pour avoir réussi à faire rouler correctement cet énorme monde ouvert autant sur PlayStation/Xbox One que sur PS4 Pro/Xbox One X.

Pour ce qui est de Cyberpunk 2077, le jeu a été largement critiqué pour la piètre qualité technique des versions consoles. Une qualité d’image en deçà de ce qu’on pourrait s’attendre, des problèmes qui font planter le jeu régulièrement, une fréquence d’images (FPS) en dessous des standards… Ce qui força Sony de retirer le jeu de son magasin numérique Playstation Store.

RESIDENT EVIL 4, EXCLUSIVITÉ GAMECUBE

Au début des années 2000, Nintendo signe un accord avec Capcom pour avoir le jeu Resident Evil 4 en exclusivités pour la console Nintendo GameCube. Une nouvelle qui fut un choc pour plusieurs fans de la franchise, habitués de jouer aux jeux Resident Evil sur les consoles de PlayStation.

Malgré la demande des joueurs pour amener Resident Evil 4 sur les autres consoles, le producteur Shinji Mikami persiste et signe. RE 4 sera disponible exclusivement sur la Nintendo GameCube et nulle part ailleurs.

« Je me souviens que le PDG de Capcom, Tsujimoto Kenzo-san, m’a appelé et m’a demandé : N’allons-nous vraiment pas sortir [Resident Evil 4] sur d’autres plateformes?

J’ai dû dire : Si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire, mais vous allez d’abord devoir me licencier. » – Shinji Mikami, lors d’une entrevue avec Variety

Mikami en a ajouté en disant publiquement qu’il se ferait harakiri (mode de suicide particulier au Japon qui consiste à s’ouvrir le ventre) si le jeu devait sortir sur une autre console.

Depuis cette sortie «exclusive» pour la GameCube, Resident Evil 4 a aussi été rendu disponible sur ces consoles :

PlayStation 2

PC

Wii / Wii U

Zeebo

iOS

Android

Xbox 360

PlayStation 3

Nintendo Switch

PlayStation 4

Xbox One

Après Resident Evil 4, Mikami fera un seul autre jeu pour le compte de Capcom (God Hand, développé par Clover Studio) avant de quitter. Il collaborera par la suite avec Platinum Games pour réaliser le jeu Vanquish avant d’ouvrir son propre studio, Tango Gameworks (The Evil Within).

XBOX ONE

La plupart d’entre vous se souviennent probablement de la fameuse conférence Microsoft à l’E3 2013, le dévoilement de la Xbox One. Les joueurs étaient abasourdis de voir dans quelle direction Xbox s’en allait avec leur nouvelle console.

Accès à internet obligatoire pour pouvoir jouer à des jeux (même solo), limitation qu’en a la possibilité de prêter un jeu physique à un ami, impossibilité de revendre un jeu physique (à moins que l’éditeur du jeu en question l’autorise)… Bref, une console clairement construite pour l’ère numérique. Ce qui n’a vraiment pas plu aux joueurs, qui voyait là une façon pour Microsoft de limiter leur liberté par rapport à l’achat d’un jeu vidéo.

Durant l’E3 2013, durant une entrevue avec Larry Hryb (Major Nelson), responsable du département Xbox Live chez Microsoft, a déclaré ceci :

«Nous n’allons rien changer. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons fait avec la Xbox One. Avez-vous vu les jeux sur scène lors de notre briefing? Avez-vous vu les exclusivités? Nous sommes vraiment très fiers du système et des jeux qui sortent.

On peut dire que nous sommes confiants de la direction que nous prenons [pour la Xbox One]. On est confiant que les joueurs vont adorer notre vision du futur et ce que nous allons offrir pour l’industrie du jeu vidéo.» – Larry «Major Nelson» Hryb, le 15 juin 2013

Le 19 juin 2013, soit 4 jours après cette déclaration de Major Nelson, Microsoft annonce qu’elle recule sur la majorité des éléments que la compagnie voulait implémenter dans la Xbox One, suite au tollé qui a suivi le dévoilement de la console.

Pas si confiant que ça finalement.

PLAYSTATION 3

E3 2006. On dévoile le prix de la PlayStation 3 après une conférence qui a pratiquement duré 2 heures. Les fans de PlayStation ont hâte de savoir combien coutera leur toute nouvelle console.

Impossible que ça soit plus cher que la Xbox 360 non ? (299$/399$ US) Ou de la Wii ? (249$ US)

Le PowerPoint change de diapositive. On voit le prix de 499$ (20Go) et 599$ (60Go). Silence complet dans la salle. Kazuo Hirai continue son monologue sur le prix de la console.

Voici ce que Ken Kutaragi a déclaré en 2006, afin de justifier le prix de la console au lancement :

« Le prix [de la PS3] est probablement trop bon marché.

C’est le prix de la PlayStation 3. Cher, bon marché – nous ne voulons pas que vous y pensiez en termes de console de jeu vidéo. Parce que la PS3 ne ressemble à rien d’autre.

Par exemple, n’est-il pas absurde de comparer le prix d’un dîner à la cafétéria de l’entreprise avec un dîner dans un bon restaurant? C’est une question de savoir ce que vous pouvez faire avec cette console de jeu. Si vous pouvez vivre une expérience incroyable, nous pensons que le prix n’est pas un problème.» -Ken Kutaragi, mai 2006.

Deux ans après le lancement de la console, elle avait de la difficulté à compétitionner avec le phénomène Nintendo Wii vendu à bas prix, ainsi que la Xbox 360 bon marché. Il aura fallu une baisse de prix importante en 2008 pour que la console commence à vendre aux mêmes rythmes que ses compétiteurs.

Faut croire que les gens aiment bien manger à la cafétéria.

MENTIONS HONORABLES

« Vous pouvez communiquer avec une nouvelle cyberville. Ce sera le serveur domestique idéal. Avez-vous le film The Matrix? Même interface. Même concept. À partir de l’année prochaine, vous pouvez vous brancher sur The Matrix! » – Ken Kutaragi (Sony), à propos de la PlayStation 2 et sa connexion internet. Mars 2000.

(Le film The Matrix était très populaire au début des années 2000 faut croire…)

« Heureusement, nous avons un produit pour les personnes qui ne sont pas en mesure d’obtenir une certaine forme de connectivité. Ça s’appelle une Xbox 360. » – Don Mattrick (Xbox), répondant aux critiques lors du dévoilement que la Xbox One devra être connectée en tout temps. Juin 2013.

(Pas la meilleure façon de répondre aux fans de Xbox en colère…)

« Oui » – Sean Murray (No Man’s Sky), quand le journaliste de Game Informer lui demande si on va pouvoir jouer au jeu avec des amis. Décembre 2014.

(La bonne réponse était non)

« Évidemment, un peu moins bien que [la PS4 Pro et Xbox One X], mais étonnamment bon pour un monde aussi immense. » – Adam Kacinski (Cyberpunk 2077), réponse d’une question à propos des performances sur les consoles PS4 et Xbox One durant un appel avec des investisseurs. Novembre 2020.

(C’était étonnant en effet, juste pas bon)

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca