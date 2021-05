Victoria 3 : un nouveau jeu de stratégie signé Paradox

L’époque victorienne a vu le monde se transformer grâce aux nouvelles technologies, mais également grâce aux nouvelles façons de penser ou encore d’appréhender la politique. Parmi ces nouveautés, on peut citer les chemins de fer, le télégraphe, les bateaux à vapeur, la naissance de l’aviation, le service militaire, ou encore l’émancipation et les campagnes pour le droit des femmes. Ce siècle ô combien tumultueux prend vie dans Victoria 3, un jeu de grande stratégie historique signé Paradox.

Depuis des années, la communauté réclame une suite à l’un des jeux les plus iconiques de Paradox. Victoria 3 est d’ores et déjà l’un des jeux de stratégie les plus attendus de toute l’histoire de l’éditeur. Il se situe à l’époque victorienne, une période qui connait de grands changements. Soyez attentifs aux besoins et aux désirs des populations, chacune ayant ses propres préférences politiques et matérielles.

Si les partis conservateurs risquent de résister à certaines réformes politiques, de plus en plus de commerçants et d’intellectuels souhaitent, quant à eux, avoir davantage leur mot à dire dans la gestion de la nation. Echangez et monnayez, avec le reste du monde, un large panel de produits afin de vous assurer de répondre aux besoins de vos habitants. Si les peuples commencent à avoir faim et à être privés de leurs droits fondamentaux, les révolutions ne tarderont pas à s’organiser.

À propos de Victoria 3

Une simulation sociétale complète : des divisions culturelles, économiques et idéologiques s’affrontent pour le pouvoir et l’accès aux ressources dans un des jeux les plus fournis en détails historiques

Entretenez votre jardin national : nourrissez votre population, éduquez et préparez-la pour l’avenir, lui assurant ainsi prospérité tout en améliorant son bonheur

Les merveilles de l’âge industriel : les progrès scientifiques et sociaux vous offrent la possibilité d’améliorer la vie de vos citoyens

Un système économique sophistiqué : importez des marchandises afin de réduire les coûts et exportez en d’autres pour enrichir vos citoyens. Taxez-les ensuite pour financer vos projets

Soyez diplomate : maintenez des relations harmonieuses avec vos voisins ou provoquez une crise pour récolter des ressources ou forcer l’ouverture de nouveaux marchés

Des partenariats politiques : gérez les intérêts concurrents de votre gouvernement, créez de nouvelles réformes quitte à risquer une révolution si les voix majoritaires ne sont pas entendues

Un monde détaillé et vivant : les villes s’agrandissent et les industries assombrissent le paysage. Jouez l’une des dizaines de nations du monde et essayez de créer votre place au sommet

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca