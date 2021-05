The House of the Dead: Remake, tout ce que nous savons

Annoncé en avril dernier lors du Nintendo Indie World, The House of the Dead: Remake se détaille.

Les informations proviennent d’une nouvelle entrevue menée par #FragmentsofSilicon avec les développeurs du jeu.

Le jeu sera d’abord distribué sur Switch. Forever Entertainment teste présentement sur quatre plateformes différentes, dont fait sans doute partie Steam

Le but est d’atteindre 60 FPS en mode téléviseur et 30 FPS en mode portable, les deux en 720p

L’interface de jeu a été modifiée

Le mode classique est disponible avec des graphiques améliorés

Les développeurs ont ajouté le mode Horde avec 15 fois plus d’ennemis à l’écran et des personnages à débloquer

Plusieurs options de contrôles seront offertes, par exemple les contrôles gyro ou JoyCon

Les voix ont été changées, mais elles demeurent intentionnellement mauvaises (le dialogue du jeu est reconnu pour sa faiblesse absolue)

La musique n’est plus la même, mais colle aux thèmes de l’époque (sans doute par souci de licences expirées)

Le moteur de jeu est Unity, le même que celui utilisé par Panzer Dragoon: Remake

Les vibrations HD seront de la partie, qui ajouteront au plaisir de cartonner des zombies

À des fins de recherche, les développeurs ont joué à The House of the Dead avec le matériel d’origine et par émulation

Revenons sur un fait saillant de The House of the Dead: Remake. Celui qui étonne peut-être le plus : l’absence du jeu dans sa forme initiale. Selon Forever Entertainment, les fichiers d’origine ont été perdus et il est impossible d’extraire les éléments du jeu. En revanche, un mode « nostalgique » avec des graphiques plus grossiers sera considéré si la demande est là.

Toujours grâce à l’entrevue diffusée sur Twitch.tv par #FragmentsofSilicon, nous savons que Forever Entertainment évalue la possibilité d’une démo. Il a aussi été discuté que les développeurs n’ont pas consulté les créateurs de la série Sega AM1, mais qu’ils ont travaillé avec l’éditeur Sega. Nous apprenons aussi que le studio n’a jamais eu l’intention d’inclure The House of the Dead 2 dans ce remake et que l’idée est de le vendre séparément une fois prêt.

Un aspect considéré crucial dans le jeu d’origine est sa physique un peu étrange. Ainsi, nous apprenons que les animations ne seront pas modifiées pour que les armes continuent d’interagir de la même façon. Le seul détaille qui change, ce sont les mires qui seront désormais de couleurs différentes pour chaque joueur.

Enfin, Forever Entertainment vise un prix très abordable pour son remake. Environ 15 à 20 $ US pour une version au goût du jour de ce classique des arcades.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca