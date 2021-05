Chivalry 2 : une bêta sanglante et prenante!

Suite à l’annonce d’une bêta ouverte pour Chivalry 2, je n’ai pas tardé à télécharger le jeu créé par Torn Banner Studios.

J’avais beaucoup apprécié Chivalry premier du nom à l’époque sur PC. Un vrai défouloir médiéval où deux factions (Mason et Agatha) se livrent des batailles épiques pour le contrôle de zones.

Chivalry 2 sera tout de suite familier aux fans du premier titre. Les développeurs n’ont pas réinventé la roue : ils l’ont tout simplement améliorée.

Sur PlayStation 5, j’ai été bluffé par la fluidité des combats. Même à 64 joueurs en simultané, la fréquence d’image (framerate) ne bronche pas. C’est tout à l’honneur de Torn Banner Studios, car pour une bêta je m’attendais à pire.

Le système de combat a quelques tours de plus dans son sac par rapport au premier Chivalry. Les attaques ont du poids, il est possible de contrer et contre-attaquer, d’effectuer des parades. Chaque classe de personnage a un style bien particulier, de l’archer plus discret au chevalier avec une masse d’armes.

Après un didacticiel assez simpliste, vous serez prêt à affronter des joueurs en ligne dans des modes en équipe à 40 ou 64 joueurs. Il y a aussi un mode Free-for-all (FFA) particulièrement chaotique pour cette bêta.

Voici un résumé de mon expérience jusqu’à maintenant avec Chivalry 2 en version bêta :

Ce que j’ai aimé

Le système de combat, à la fois complexe et accessible

Plusieurs choix tactiques avec des habiletés qui ne sont pas abusées

La fluidité du moteur de jeu en 4K 60FPS

Le chaos généralisé, surtout en mode FFA

Le niveau de gore juste à point, démembrement inclus!

La thématique médiévale bien exploitée

Des environnements époustouflants pour les rares zones incluses dans la bêta

Ce que j’ai moins aimé

Les restrictions de zone pendant les missions qui vous étiquettent comme déserteur (si vous vous éloignez trop)

Le système de progression qui n’est pas très généreux

Les chevaux ne sont pas dans la bêta et pourtant, c’est l’une des grandes nouveautés du jeu

J’aurais apprécié plus d’interactivité dans les zones au-delà des rares barils, balistes, etc.

L’absence de musique pendant les combats est étrange

Les cris de guerre viennent à déranger après un moment

Le jeu n’était pas du tout sur mon radar, mais avec cette bêta j’ai été convaincu de me l’acheter à sa sortie. Chivalry 2 sera distribué sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series le 8 juin prochain. À noter que la version PC est une exclusivité temporaire d’un an au Epic Games Store. Si mes impressions ne vous ont pas convaincues, sachez que le jeu sera offert à un prix budget de 39,99 $ US.

Site officiel : https://chivalry2.com

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca