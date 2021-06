E3 2021: 20 conférences à ne pas manquer

Après son absence remarquée l’an dernier, le E3 revient en force en 2021! La surprise, c’est que les évènements qui ont tenté de le remplacer sont aussi de retour, totalisant pas moins de 20 conférences, dont la majeure partie se déroulera en juin. Sortez votre calendrier: voici la liste des conférences à ne pas manquer cet été.

Indie Live Expo

5 juin, 5h (AM)

La saison des conférences de jeux commence tôt avec le Indie Live Expo à 5h du matin (18h au Japon)! La diffusion sera d’une durée de 5 heures, on vous suggère donc fortement d’attendre qu’elle soit terminée et d’utiliser le bouton d’avance rapide, question d’éviter les longueurs. Par contre, ils prévoient présenter plus de 300 jeux indépendants! Chacun d’eux avait seulement droit à 10 secondes l’an dernier: espérons qu’ils mettront l’emphase sur les jeux et non les entrevues ou performances musicales cette fois-ci.

Où regarder: YouTube

Guerrilla Collective Showcase, partie 1

5 juin, 11h

Le Guerilla Collective revient pour une deuxième année, nous promettant encore plus d’annonces inédites, du gameplay et des entrevues. On peut déjà voir une trentaine de jeux indépendants sur le site web du Guerilla Collective, qui seront présentés dans le cadre de l’événement.

Où regarder: Twitch

Black Voices in Gaming

5 juin, 13h

Encore cette année, Black Voices in Gaming célèbre la diversité, avec leur stream qui souligne le travail des personnes de couleurs dans l’industrie, et les jeux sur lesquels ils travaillent. Pas moins de 14 jeux issus de cette initiative devraient sortir en 2021, dont l’hilarant An Airport For Aliens Currently Run by Dog dont nous vous parlerons prochainement!

Où regarder: Twitch

Summer Game Fest et Day of the Devs

10 juin, 14h

Le Summer Game Fest de Geoff Keighley revient cette année (malgré le retour du E3), rassemblant les plus gros noms de l’industrie tels que Activision, Epic Games, PlayStation et Xbox. Performance musicale de Weezer en prime.

Où regarder: YouTube

Tribeca Games Spotlight

11 juin, 14h

Le festival de film Tribeca inaugura sa toute nouvelle portion dédiée aux jeux vidéo cette année avec une présentation qui mettra en vedette ses 8 nominées pour leur aspect narratif, soit: Harold Halibut, Kena: Bridge of Spirits, Lost in Random, NORCO, Sable, Signalis, The Big Con, Twelve Minutes.

Où regarder: Sur la chaîne du Summer Game Fest

Koch Primetime

11 juin, 15h

Puisque nous ne savons pas du tout à quoi s’attendre par rapport à cette première conférence de Koch Media, voici la liste des développeurs qui en feront partie: Dambuster (Dead Island 2), Free Radical Design (TimeSplitters), Fishlabs (Chorus), Milestone (MotoGP, Ride, MXGP, Hot Wheels Unleashed), Warhorse (Kingdom Come : Deliverance), Vertigo Games (Arizona Sunshine, After the Fall, Traffic Jams), Deep Silver Volition (Saints Row, Red Faction, Agents of Mayhem), Voxler (Let’s Sing), Ravenscourt (Relicta, Siege Survival, Kona, ProtoCorgi) et Flying Wild Hog (Shadow Warrior 3).

Où regarder: Sur le Twitch du Summer Game Fest

Guerrilla Collective Showcase, partie 2

12 juin, 11h

Même chose que la première partie la semaine précédente: plus d’annonces, d’entrevues et de surprises!

Où regarder: Twitch

Wholesome Direct

12 juin 13h

Wholesome Games est un compte Twitter et une chaîne YouTube dédiée aux jeux réconfortants, mignons et joyeux. En ces temps difficiles, ils sont plus que nécessaires pour nous remonter le moral. On vous invite d’ailleurs à visionner le Wholesome Direct de l’an dernier, qui contenait 50 jeux, dont plusieurs, provenant de studios québécois (Spiritfarer, Mondo Museum et Dépanneur Nocturne). Cette fois, plus de 75 jeux seront présentés!

Où regarder: YouTube

Ubisoft Forward

12 juin, 15h

On s’attend à peu de surprise au Ubisoft Forward, considérant les nombreux délais dont ont été victimes plusieurs de leurs jeux annoncés précédemment. On pense à Far Cry 6, Riders Republic, le remake de Prince of Persia Sands of Time, ainsi que les grands absents des dernières années, soit Skulls and Bones et Beyond Good and Evil. Nous aurons peut-être des nouvelles du Splinter Cell VR, du prochain Rainbow Six, et des jeux Avatar et Star Wars de Massive Entertainment.

Où regarder: Ubisoft Forward, YouTube, et Twitch

IGN Expo

12 juin, 16h

C’est à l’IGN Expo qu’avait été révélé l’an dernier Borderlands 3, Yakuza Like a Dragon et Chivalry 2. On garde donc l’oeil ouvert pour l’édition 2021, qui sera un seul gros évènement plutôt que d’être divisé en 5 dates différentes comme l’an dernier. On peut s’attendre à des annonces et entrevues avec les développeurs.

Où regarder: YouTube et Twitch

Devolver Digital

12 juin, heure à confirmer

La saison du E3 risque d’être chargée pour Devolver, vu le grand nombre de jeux franchement excitants qu’ils sont sur le point de publier. La liste est longue: At Death’s Door, Boomerang X, Shadow Warrior 3, Phantom Abyss, Card Shark, Sub Rosa, Weird West, et plus! Ils nous ont aussi promis qu’ils révéleront 5 nouveaux titres, en plus de mise à jour pour Loop Hero et Blightbound. (À noter que Phantom Abyss pourrait sortir au moment de la conférence).

Où regarder: YouTube

Xbox and Bethesda Games Showcase

13 juin, 13h

On ne sait pas comment Microsoft réussira à condenser leur conférence en un tout petit 90 minutes, considérant qu’elle sera fusionnée cette année avec Bethesda, qui a rejoint la famille Microsoft Game Studios depuis leur acquisition en 2020. Peu de jeux annoncés l’an dernier sont sortis entretemps: on peut donc espérer des dates de sorties, ou du moins plus d’informations à propos de Fable, Avowed, Perfect Dark, Forza Motorsport, Project Mara, State of Decay 3, Everwild, Senua’s Saga: Hellblade II, Halo Infinite, et Age of Empires IV. Tout semble pointer vers une sortie sur Gamepass de Psychonauts 2 au moment de la conférence de presse.

Du côté de Bethesda, on attend avec impatience des nouvelles de Ghostwire Tokyo et Deathloop, mais aussi de Starfield, The Elder Scrolls VI, Wolfenstein III et Indiana Jones. La grosse question qui tracasse les joueurs depuis près d’un an: est-ce que ces derniers seront exclusifs pour la Xbox?

Où regarder: Twitch et YouTube

Future Games Show

13 juin, heure à confirmer

Un évènement comme le IGN Show mais produit par Gameradar, qui couvrira les jeux à venir de gros studios jusqu’aux indépendants.

Où regarder: YouTube et Twitch.

PC Gaming Show

13 juin, heure à confirmer

Comme toujours, le PC Gaming Show sera la conférence à ne pas manquer pour les amateurs de cartes graphiques, de benchmark et de compteur d’image/seconde. Souvent l’endroit de choix pour les RTS, jeux de gestion et FPS en ligne.

Où regarder: YouTube et Twitch

Limited Run

14 juin, 16h

Les collectionneurs et amateurs de jeu en version physique seront heureux d’apprendre que Limited Run présentera sa collection 2021 le 14 juin. Il est arrivé dans les dernières années d’y apprendre l’existence de port jusqu’à maintenant inédit (souvent sur la Switch).

Où regarder: YouTube

Steam Next Fest

Du 16 au 22 juin sur Steam

Ce n’est pas une conférence, mais c’est encore plus excitant: des centaines de démos seront disponibles sur Steam pendant le Next Fest, question de se faire un petit E3 chez soi. Soyez assuré qu’on vous soulignera les démos qui nous ont le plus marqués, question de remplir notre insatiable liste de souhaits Steam.

Tennocon 2021

17 juillet

Les fans de Warframe n’ont pas été oubliés: ils seront ravis d’apprendre que le Tennocon 2021 est un stream dédié à leur MMORPG gratuit favori.

EA PLAY

22 juillet, heure à confirmer

Le statut de EA est complètement à l’opposé d’Ubisoft: mis à part EA Sports PGA Tour, Dragon Age 4 et un nouveau Mass Effect encore loin d’être prêt, nous ne savons pas vraiment ce qu’ils mijotent. Leur Battlefield 6 sera dévoilé avant cet événement (même que sa bande-annonce a déjà fuité). Peut-être qu’il est temps de voir ce que Criterion Games (développeur de Burnout) aura fait avec la franchise Need For Speed depuis qu’ils l’ont entre les mains.

Où regarder: YouTube

Square Enix Showcase

Date et heure à confirmer

Parmi les jeux à venir déjà annoncés par Square Enix, on trouve Life is Strange: True Colors, Final Fantasy 7 Remake: Intergrade, Babylon’s Fall, Forspoken, Project Triangle Strategy, et bien sûr, Final Fantasy XVI. Côté partenaires, on pourrait s’attendre à ce que Crystal Dynamics nous parle du futur de Marvel’s The Avengers.

Nintendo E3 Showcase

Date et heure à confirmer (habituellement le mardi midi, donc peut-être le 15 juin)

Nous ne savons pas encore ce que Nintendo nous prépare pour le E3, mais s’ils sont fidèles à leur habitude, ils annonceront un Nintendo Direct quelques jours avant sa mise en ligne. Le moulin à rumeur roule à vitesse maximum présentement, comme c’est toujours le cas avec Nintendo, alors n’oubliez pas de tempérer vos attentes et de tout prendre avec un grain de sel! Parmi les jeux déjà annoncés qui pourrait apparaître dans la conférence, on note Splatoon 3, Metroid Prime 4, la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild, Bayonetta 3, Mario Golf: Super Rush (qui sort en fin juin), et bien sûr un éventuel nouveau personnage pour la passe de saison de Super Smash Bros. Ultimate.

Un texte de Martin Brisebois de Jeux.ca