Journée Bernard Landry : un nouveau prix pour l’industrie du jeu vidéo

Le 6 novembre prochain marquera le troisième anniversaire du décès de Bernard Landry, 28e premier ministre du Québec, du 8 mars 2001 au 29 avril 2003. Afin de souligner l’immense legs de l’homme politique qui a façonné le Québec d’aujourd’hui, Le Cercle des ami(e)s de Bernard Landry tiendra la Journée Bernard Landry le 6 novembre prochain et lance dès aujourd’hui les Grands prix de la relève, récompensés par deux bourses.

Nous invitons tous les québécoises et québécois attentifs à la pérennité de l’œuvre de Bernard Landry à marquer leurs agendas.

La Journée Bernard Landry présentera une double programmation, construite autour de deux volets pour lesquels M. Landry a joué un rôle majeur : le secteur économique des jeux vidéo et les industries culturelles.

Bernard Landry a été à l’origine du crédit d’impôt, instauré en 1996, qui a permis au Québec de devenir l’un des pôles mondiaux du développement pour le jeu vidéo.

Mélomane, grand lecteur et collectionneur d’art québécois, il se considérait comme un homme d’économie par nécessité, mais était convaincu que, dans un pays avancé, la culture passait en premier.

Pour souligner son héritage et encourager la relève dans ces deux secteurs, Le Cercle des ami(e)s de Bernard Landry lance dès aujourd’hui un concours Grands prix de la relève – Prix Bernard Landry pour les moins de 40 ans ayant des projets en français.

Les deux bourses des Grands prix de la relève – Prix Bernard Landry, d’un montant de 5 000 $ chacune, seront attribuées aux gagnants le jour de l’événement. La bourse de la relève vidéoludique est rendue possible grâce au partenaire Game Seer. La bourse de la relève des industries culturelles est rendue possible grâce au partenaire Québécor. Pour consulter tous les critères de sélection et l’inscription d’un projet, rendez-vous ici.

« Cet événement a comme but d’intéresser le public québécois de tous âges à l’immense héritage que monsieur Landry a laissé au Québec après 50 ans de vie publique. Les Grands prix de la relève ont été créés pour assurer la pérennité de son œuvre et encourager les jeunes générations à innover et développer dans leurs industries », a déclaré Jean-Yves Duthel, secrétaire général du Cercle.

Organisée et produite par la firme montréalaise Productions Kaliko, la Journée Bernard Landry sera animée par Matthieu Dugal et réunira un jury d’exception afin de remettre les bourses aux gagnants.

La programmation complète, qui sera dévoilée ultérieurement, comprendra des vidéos d’archives exclusives, des témoignages des amis et de politiciens que M. Landry a inspirés d’hier à aujourd’hui, et plus encore. La Journée Bernard Landry se tiendra en virtuel et/ou en présentiel selon les mesures sanitaires l’automne prochain.

Merci à nos grands partenaires Québécor, Ubisoft, la Fondation Chopin-Péladeau, La Capitale Assurance et services financiers ainsi qu’à nos partenaires Game Seer, La Guilde du Jeu Vidéo du Québec et notre partenaire de soutien Montréal international, tous essentiels à la tenue d’une telle journée.

À propos du Cercle des ami(e)s de Bernard Landry

Le Cercle des ami(e)s de Bernard Landry a comme mission de perpétuer la mémoire de Bernard Landry par la toponymie, l’intervention publique, des forums et conférences et la remise de bourses à des jeunes québécoises et québécois de la relève.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca