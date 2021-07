Sony ajoute Nixxes Software à la famille PlayStation Studios

Après Housemarque plus tôt cette semaine, Sony annonce une nouvelle acquisition. Cette fois, l’entreprise visée est Nixxes Software B.V., qui compte plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie. Le studio néerlandais fait désormais partie de PlayStation Studios. Il aidera à fournir des capacités techniques et de développement internes de haute qualité.

« J’ai beaucoup de respect pour Nixxes et je suis ravi que cette équipe très expérimentée fasse partie de la communauté de développement de classe mondiale de SIE », a déclaré Hermen Hulst, responsable de PlayStation Studios. « Ils ont une passion pour l’amélioration des jeux et pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Nixxes sera un atout important pour tous les membres de PlayStation Studios, car il aidera nos équipes à se concentrer sur leur objectif le plus important, qui est de créer un contenu PlayStation unique et de la meilleure qualité possible ».

« Nous sommes impatients de nous mettre au travail et nous sommes ravis d’apporter notre expertise technique et de développement à une puissance comme PlayStation Studios », a déclaré Jurjen Katsman, fondateur et directeur principal du développement de Nixxes. « Nous sommes impatients de travailler avec certaines des équipes les plus talentueuses du secteur pour offrir des expériences de jeu de la plus haute qualité aux fans de PlayStation ».

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca