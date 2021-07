Opinion – J’ai une PS5 et une Xbox Series X. Je préfère la Xbox

Il y a près de deux semaines, j’ai décidé de me faire un cadeau de fête, même si c’était pas vraiment encore ma fête (je suis un adulte, je fais ce que je veux avec mon argent, ok???); je suis allé au magasin me procurer une Xbox Series X, que j’ai glissée à côté de la PlayStation 5 que je me suis procurée au lancement.

Mon meuble de salon est à veille de fendre en deux.

Je ne vous dis pas ça pour me vanter d’être riche; en fait, je gère seulement mon argent comme un enfant à qui ses parents ont donné 10 $ avant de le lancer dans le magasin à bonbons.

Après deux semaines de jeu assez intensif, je peux maintenant comparer les deux consoles majeures qui défraient les manchettes ces jours-ci.

Et mon verdict est clair : je suis en amour avec ma Xbox.

Le Game Pass

La raison principale pour laquelle je préfère ma Xbox (et pour être franc, la raison pour laquelle j’ai acheté une Xbox tout court), c’est le fameux Game Pass.

Si vous ne connaissez pas encore le service, c’est un abonnement mensuel qui vous donne accès à un catalogue d’une centaine de jeux, dont toutes les nouveautés de Microsoft dès le premier jour, pour 12 $ par mois (17 $ si vous ajoutez Xbox Live Gold).

C’est une offre tout simplement imbattable. Je zieutais une copie PS5 de Yakuza: Like A Dragon depuis un bon moment. Au moment d’écrire ces lignes, une copie neuve du jeu est toujours plein prix, soit 79,99 $.

Pour 17 $ par mois (en fait, moins que ça puisque je profite de l’offre des trois premiers mois pour 1 $), je joue au jeu, dans sa version complète et mise à niveau sur Xbox Series X.

C’est sans compter les découvertes que j’ai pu faire. Mon collègue, Martin Brisebois, m’a convaincu d’essayer Neon Abyss, que j’adore (allez lire sa critique si vous ne connaissez pas!)

J’ai également téléchargé le beat ’em-up de Space Jam, gratuitement, ainsi que Fallout 3 et New Vegas, deux jeux qui figurent parmi mes préférés de tous les temps (parlez-moi pas de Fallout 4!) et dont je suis éperdument nostalgique, mais qui marchent tout croche sur mon PC (aussi, j’haïs ça jouer sur PC!).

C’est sans compter tous les autres jeux qui figurent sur mon disque dur (Forza, Battletoads, Halo) que je n’ai même pas encore eu le temps d’essayer!

Tout ça pour 1 $.

PS5 : Premium pour rien

Pas d’offre aussi généreuse sur l’écosystème Playstation.

Oui, Playstation offre Playstation Now, mais l’offre est moins intéressante; les jeux y sont moins récents, aucune nouveauté le jour même (ni la même année, pour être francs), et aucun jeu de PlayStation 5.

En fait, depuis que j’ai reçu ma PlayStation 5 en novembre dernier, je n’ai joué qu’à une poignée de jeux optimisés pour Playstation 5 : Sackboy, Spider-man Miles Morales, DMC 5 et Ratchet and Clank. Oh, et l’excellent Bugsnax.

Une récolte assez mince pour 8 mois de vie.

Et se balader sur le PS Store ne fait que confirmer cette impression : si vous allez explorer les jeux PS5, on vous propose par défaut les jeux en précommande, soit des jeux auxquels vous ne pourrez pas jouer avant des semaines, voire des mois.

Bref, ma PS5 me sert surtout de PS4 Plus-que-pro.

C’est correct. C’était une excellente console, et j’ai encore plein de jeux à y découvrir. Mais ce n’est pas aussi excitant que la Xbox Series X et son flot incessant de jeux à découvrir.

Les petites choses

Plusieurs petites choses s’ajoutent pour rendre l’expérience Xbox telle qu’elle est en ce moment plus excitante.

Il y a d’abord les Microsoft Rewards, qui proposent des objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels à accomplir. Ça peut être d’essayer deux jeux Game Pass différents, de réussir 5 tirs dans la tête dans Battlefield, bref, des petites façons d’inciter les joueurs à essayer de nouveaux jeux.

On vous accorde également des points quand vous débloquez des succès (achievements). Ces points peuvent ensuite être utilisés pour acheter des récompenses comme des participations à des tirages, ou tout simplement des cartes-cadeaux à dépenser sur votre Xbox.

Si vous jouez régulièrement, il est tout à fait possible d’accumuler 5 $ tous les deux mois. Ce n’est pas énorme, mais c’est un petit objectif agréable qui vous pousse à jouer quand vous ouvrez votre console et que vous ne savez pas par où commencer.

Il faut aussi dire que la technologie pour jouer à notre console à distance semble mieux fonctionner que pour PlayStation, en tout cas dans mon cas. J’apprécie aussi qu’on nous laisse jouer avec n’importe quelle manette Bluetooth, contrairement au PlayStation qui exige l’utilisation de leur manette.

Ça me permet de jouer au Xbox à distance sur mon cellulaire avec ma manette 8bitdo, que je traîne déjà dans mon sac à dos pour ma Switch, mon iPad et mes jeux mobiles.

Pas de console meilleure que l’autre

Je sais que beaucoup vont être insultés, croyant que je déclare une console unilatéralement meilleure que l’autre. Après tout, les gens se contentent souvent de lire les titres (bravo, d’ailleurs, si vous vous êtes rendu jusqu’ici!)

Ce n’est pas le cas. Chaque console a ses avantages.

Malgré les investissements massifs de Microsoft dans les dernières années, Sony possède encore sans aucun doute les meilleures exclusivités des deux, de God of War à Horizon en passant par Uncharted et The Last of Us.

L’interface PlayStation est aussi beaucoup plus agréable. À vouloir nous permettre de trop personnaliser notre page d’accueil, Microsoft a conçu une interface confuse et un peu brouillonne.

Après des années à tirer de l’arrière, Sony possède aujourd’hui la meilleure manette avec la DualSense, ayant détrônée la quand même excellente manette de Xbox.

Éventuellement, la pandémie va se terminer, et Sony va être en mesure d’enfin nous proposer les grosses exclusivités qui font sa marque de commerce.

Mais ceux qui sous-estiment l’offre de Microsoft font une grave erreur; la Xbox Series X est une excellente console, et pour le moment, définitivement celle qui m’excite le plus!

Un texte de Pier-Luc Ouellet de Jeux.ca