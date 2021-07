Un exemplaire de The Legend of Zelda NES vendu plus d’un million de dollars

The Legend of Zelda NES vendu pour 870 000 $ US

Une mise aux enchères sur Heritage Auctions a attiré 44 mises pour un exemplaire de The Legend of Zelda NES en condition incroyable évalué à 9.0 par Wata Games.

Plusieurs se demanderont « pourquoi une si grosse somme? » et, surtout, « est-ce que ma copie de The Legend of Zelda NES que j’ai chez-moi vaut autant? ». Je vous expliquerai donc la raison qui explique la valeur de cet exemplaire unique en son genre.

Cette cartouche de jeu porte la mention The Legend of Zelda – Wata 9.0 A Sealed [No Rev-A, Round SOQ, Early Production], NES Nintendo 1987 USA., ce qui signifie :

Neuve, scellée d’origine et très peu endommagée (9.0 sur 10.0)

La copie du jeu a été conçue en 1987, qui était donc une copie du jeu avant la première révision en début 1988 (No Rev-A). Les autres révisions précédentes sont celles de la production, soit « NES R » ou « NES TM »

Le sceau qui confirme qu’il s’agit bel et bien d’un produit de qualité Nintendo est rond et non de forme ovale (Round SOQ)

La mention « Early Production » est assignée à cette cartouche, car elle est sortie bien avant son lancement officiel. Il s’agissait d’une copie du jeu vendue avant le lancement officiel pour « tester le marché »

L’enchère s’est donc fermée aujourd’hui après plusieurs offres : 156 000 $, 204 000 $ et 360 000 $…pour finalement s’arrêter sur la somme de 870 000 $ US, soit 1 083 228,30 $ CA!

L’heureux vendeur part donc avec une très belle somme tandis que l’acheteur, lui, aura en main un Saint Graal du jeu vidéo en excellente état encore à ce jour!

De mon côté, je vais me contenter d’acheter des jeux à 80 $, ça fait moins mal à mon portefeuille!

Un texte de Patrick Tremblay de Jeux.ca