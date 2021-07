Rainbow Six Extraction et Riders Republic repoussés!

Les deux prochains hits d’Ubisoft, Rainbow Six Extraction et Riders Republic, sont reportés

Comme c’est souvent le cas avec les jeux vidéo, des dates de sortie sont annoncées pour au final être repoussées. Ubisoft est un habitué de cette méthode, on en veut pour preuve le report de Watch Dogs Legion qui devait sortir le 6 mars 2020 avant d’être repoussé au 29 octobre de la même année. On se souvient d’ailleurs que les mauvaises prévisions qui avaient conduit au report de WDL concernaient également un certain Rainbow Six Quarantine qui vient de changer de sous-titre pour des raisons évidentes. Rainbow Six Extraction ainsi que Riders Republic sont donc repoussés au 28 octobre 2021 et en janvier 2022, respectivement.

En général c’est pour le mieux, mais ce n’est pas forcément bon signe. Ça peut aussi vouloir dire que l’équipe est sur une période de crunch qui n’en finit pas, ce cancer qui ronge le jeu vidéo, avec les harcèlements de toutes sortes, des problèmes avec lesquels Ubisoft n’est que trop familier à en voir les différentes plaintes qui circulent. Thoughts & Prayers, comme on dit, pour les développeurs, ces petites mains qui font nos grands jeux. Merci à eux.

Rainbow Six Extraction est le nouveau jeu de la franchise à succès d’Ubisoft. Cette fois-ci, il prend la forme d’un jeu coopératif en équipe de trois joueurs dont le but est de réaliser des missions d’exfiltration, de collecte de données et bien plus dans un monde envahi par les extraterrestres.

Riders Republic est quant à lui la suite spirituelle de Steep. Si ce dernier ne comptait que les sports d’hiver comme le snowboard et le ski ainsi que le wingsuit et le parapente, Riders Republic rajoute le vélo tout terrain dans un monde ouvert où l’on peut affronter des joueurs du monde entier.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca