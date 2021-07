TiMi Montréal : le groupe Tencent ouvre un nouveau studio AAA

Un nouveau studio d’envergure ouvre ses portes au Québec : TiMi Montréal

C’est à croire que la pandémie n’est véritablement pas un frein pour les entrepreneurs. En effet, après Dontnod l’an passé, c’est au tour du chinois TiMi, du groupe Tencent, d’ouvrir son premier studio au Canada et son troisième en Amérique du Nord, TiMi Montréal.

Comme le rapporte notre confrère Dean Takahashi de Venture Beat, TiMi Montréal rejoint TiMi Seattle et TiMi Los Angeles. Il rappelle que TiMi est l’origine de titres à succès sur mobiles comme Call of Duty: Mobile, Honor of Kings, et Pokémon Unite à venir prochainement.

La version locale de TiMi se concentrera sur la création d’une nouvelle propriété intellectuelle multiplateforme (consoles et PC). Leur titre sera un AAA qui se déroulera dans un monde ouvert et sera un jeu-service donc avec des micro-transactions et des contenus téléchargeables (DLC) pour le garder pertinent à l’image de Rainbow Six Siege ou Genshin Impact.

D’après Vincent Gao, chef du développement jeu à l’international de TiMi Studio Group, « l’équipe de Montréal n’en est qu’à ses débuts et nous sommes ravis de travailler aux côtés de studios aussi réputés qu’Ubisoft. » Il précise que « la scène du jeu vidéo à Montréal a une longue histoire avec les jeux en monde ouvert et est un vivier de talents. Nous voyons cet endroit comme la meilleure opportunité de recruter une équipe diverse qui devrait booster notre créativité. »

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca