Opinion – Comment j’ai réussi à avoir la PS5 et Xbox Series X le même jour

Avoir la PS5 et Xbox Series X le même jour, c’est possible, à condition d’être préparé

Voilà à peine deux semaines que je suis rentré d’un séjour à l’étranger de près de huit mois. Si vous faites le calcul, j’ai quitté le Québec mi-novembre, soit la semaine de lancement des nouvelles consoles. Ça ne me préoccupait pas plus que ça car chez Jeux.ca on a une équipe de feu qui s’est fournie en consoles dès leur sortie. Les critiques sont donc assurées. Je ne suis parti qu’avec ma Nintendo Switch, parce que je reste un gamer et j’en ai bien profité (Bravely Default II GOTY so far <3). Mais à mon retour, l’envie et le besoin d’avoir la PS5 et Xbox Series X s’est fait sentir. Je pensais qu’à cause des ruptures de stock, j’allais devoir attendre longtemps et finalement, pas tant que ça. Comment? Parce que je me suis préparé. Laissez-moi vous expliquer.

Avant mon retour, j’ai commencé à tâter le pouls en questionnant mes collègues Pier-Luc Ouellet (PS5) et Martin Brisebois (Xbox Series X) pour savoir comment, d’une part, ils avaient obtenu leur console et comment, d’autre part, ils étaient au courant des stocks. C’est à ce moment-là que Martin m’a partagé LE site qui a tout changé, Nowinstock.net. Si vous êtes à la recherche d’une console ou autre, ce site Web deviendra votre meilleur ami, mais ce n’est pas celui qui m’a le plus aidé.

En effet, au cours de mes pérégrinations sur Facebook, je suis tombé sur une discussion dans un groupe. Le sujet était les stocks de PS5. C’est là que l’un des participants a partagé le véritable outil qui m’a permis d’obtenir à la fois la Xbox Series X et la PS5 : un canal Discord, PlayStation Canada Gaming (non-affilié avec PlayStation Canada). Après avoir lu et validé le règlement, on a accès au canal Restock dans lequel Brandon, l’administrateur, partage liens et bons plans. C’est de cette façon que j’ai pu commander la Xbox Series X le 20 juillet sur EBGames.ca (en bundle avec une seconde manette) et la PS5 édition numérique sur Best Buy le 22 juillet pour une cueillette en magasin le même jour.

Vous pouvez également recevoir toutes les notifications de comptes Twitter spécialisés, mais j’ai trouvé que ça faisait double-emploi avec le Discord. Et en général Twitter est en retard. De quelques secondes seulement, certes, mais dans cet environnement, le timing compte énormément.

Comment j’ai fait?

Je me suis préparé. J’ai la chance d’être travailleur autonome et d’avoir du temps. J’ai donc pris le temps de configurer les alertes sur Nowinstock.net pour être averti des nouvelles arrivées sur différents sites. J’ai consulté régulièrement les sites de Best Buy, EB Games, Walmart et Amazon. De plus, je peux me permettre de m’arrêter dans ma tâche si je reçois une alerte par courriel (via Nowinstock.net) ou sur Discord (pour le canal PlayStation Canada Gaming), et je peux m’en occuper et suivre les instructions.

L’autre aspect important, c’est que, quelque soit le site sur lequel vous commandez, identifiez-vous à l’avance pour gagner du temps. Comme ça vous n’aurez pas à rentrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe lors de l’annonce des stocks. Mine de rien, ça joue, et comme dit plus haut, le timing est important dans ces moments-là.

Ne désespérez pas et ne cédez pas aux « scalpers », cette plaie du jeu vidéo. J’avoue que l’idée m’a traversé l’esprit. Pas d’acheter pour revendre, mais d’acheter sur eBay au double du prix. Finalement, je ne pouvais simplement pas le concevoir et donner raison à des escrocs. Et j’ai bien fait, donc réfléchissez à deux fois avant de passer par cette case. C’est un peu désespérant de voir que les stocks s’envolent en quelques minutes, mais dites-vous que les magasins qui vous les vendent attendent aussi les nouveaux arrivages, car ils savent qu’ils vont les vendre et ils font tout pour que ça arrive vite.

De plus, ne baissez pas les bras si vous voyez que le site ne fonctionne pas correctement. Ça m’est arrivé sur Best Buy pour l’achat de la PS5. Impossible d’accéder à la page de paiement pendant de longues minutes et toujours les mêmes messages d’erreur. Mais en suivant les indications du Discord, et voyant que je n’étais pas le seul, j’ai continué et ça a fini par fonctionner. Au final on a été au moins 237 de ce Discord à pouvoir avoir la console.

N’hésitez pas à prendre des choses en bundle. Ça a été mon cas avec la Xbox Series X chez EBGames.ca qui ne la vendait qu’avec l’achat d’une seconde manette. Au pire vous pourrez revendre les items dont vous n’avez pas besoin.

Patience et courage, vous finirez par l’avoir.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca