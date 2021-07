Quels sont les jeux vidéo les plus difficiles du marché?

Avec la croissance de l’industrie du jeu vidéo, plus de productions AAA ont été conçues dans le but d’offrir une expérience fluide et d’être accessibles au plus grand nombre de joueurs, poussant ainsi les développeurs à diminuer le niveau de difficulté. Les jeux indépendants restent des exceptions, mais si vous recherchez un véritable défi dans les jeux les plus populaires, vous devrez sûrement sélectionner le mode difficile pour ajouter du piquant à l’aventure en augmentant le nombre d’ennemis ou en limitant votre accès aux ressources destinées à vous aider à terminer le jeu.

Cependant, certains jeux sont encore imaginés pour être véritablement difficiles et nécessitent de la persévérance de la part des joueurs pour progresser, que ce soit le niveau subaquatique reconnu pour enrager les joueurs dans Teenage Mutant Ninja Turtles ou bien de réapparaître au feu de camp toutes les deux minutes après avoir été empoisonné par un rat dans Dark Souls.

Ninja Gaiden: Black trône parmi les jeux les plus difficiles à terminer du marché

Même si Ghosts’n Goblins est communément considéré comme le jeu le plus difficile de l’histoire, celui-ci ne fait pas partie de ce classement, car ce titre iconique est un jeu d’arcade datant de 1985. Nous n’avions donc pas accès à toutes les données pour certains des indicateurs utilisés.

Notre classement prend en compte le niveau de difficulté ainsi que la popularité et les chroniques de critiques des jeux.

Jeu Pointage final de la difficulté sur Ranker.com* Nombre d heures pour l’histoire principale Nombre d’heures pour un joueur complétiste** % d’abandons avant la fin du jeu Pointage de How Long To Beat Pointage final 1 Ninja Gaiden: Black 343 16 48 6 % 89 % 7,30 2 Dark Souls 645 43 105 4 % 93 % 7,18 3 osu! 28 344 1600 31 % 81 % 7,03 4 Sekiro: Shadows Die Twice 346 29 70 4 % 90 % 6,97 5 The Elder Scrolls V: Skyrim -133 33 230 10 % 87 % 6,85 6 Super Meat Boy 119 10 44 15 % 80 % 6,83 7 Kerbal Space Program -6 115 363 17 % 85 % 6,73 8 Bloodborne 222 34 75 3 % 93 % 6,72 9 Celeste 40 8 38 2 % 88 % 6,64 10 BioShock -153 12 22 7 % 86 % 6,61

Les 10 meilleurs jeux difficiles pour se dépasser

Ces jeux extrêmes font partie de la tendance de jeux vidéo « masocore » (la contraction de« masochisme » et « hardcore »). Cette tendance croissante fait référence à un type de jeu conçu pour frustrer les joueurs en utilisant des mécaniques complexes et des scénarios presque impossibles. Dark Souls, Cuphead et Super Meat Boy font partie des exemples les plus significatifs de cette tendance des dernières années.

Si vous voulez de vrais maux de tête et souhaitez vous infliger un certain niveau de souffrance, nous vous mettons au défi d’essayer ce classement des jeux les plus extrêmes.

Ce classement prend uniquement en compte le niveau de difficulté des jeux.

Jeu Votes favorables sur la difficulté sur Ranker Votes défavorables sur la difficulté sur Ranker Pointage final sur la difficulté sur Ranker Pointage de difficulté Ghosts ‘n Goblins 1 365 396 969 10,00 Dark Souls 1 114 469 645 7,45 Battletoads 1 038 404 634 7,36 Teenage Mutant Ninja Turtles 691 319 372 5,30 Cuphead 586 236 350 5,12 Sekiro: Shadows Die Twice 468 122 346 5,09 Ninja Gaiden: Black 611 268 343 5,07 Super Ghouls ‘n Ghosts 500 223 277 4,55 Mega Man 590 315 275 4,53 Castlevania 541 268 273 4,51

Si vous n’avez pas eu votre lot de Castlevania en jouant au jeu, sachez que Netflix a récemment terminé la série éponyme qui compte désormais un total de 4 saisons.

Les jeux difficiles les plus longs à terminer

Parmi les jeux les plus difficiles, nous avons aussi regroupé les jeux les plus longs à terminer en entier en utilisant les données de How Long to Beat, qui suit le nombre d’heures requises pour terminer les jeux.

Jeu Nombre d’heures pour l’histoire principale Nombre d’heures pour l’histoire principale Pointage final osu! 344 1600,0 10,00 Kerbal Space Program 115 363,0 3,52 The Elder Scrolls V: Skyrim 33,5 230 2,08 Dark Souls II 44 120 1,91 Dark Souls 43 105 1,85 Nioh 35,5 95,5 1,73 Enter the Gungeon 21,5 155 1,71 Dark Souls III 32 94 1,68 Bloodborne 34 75,5 1,65

Le titre en tête de notre liste nécessite 1600 heures ou plus de 66 jours complets si vous souhaitez compléter tous les défis du jeu! Tel qu’indiqué plus haut, osu! n’est pas conçu pour être terminé, ce qui explique ce nombre d’heures hallucinant. Mais si vous visez à terminer l’histoire principale, osu! vous demande « seulement » 344 heures de votre temps.

Nous remarquons aussi que les jeux les plus ardus ne sont pas nécessairement les plus longs à terminer, mis à part osu! et Kerbal Space Program, car les jeux sur notre liste prennent en moyenne 20 heures à terminer.

Comme référence, terminer l’histoire principale d’un jeu prend généralement entre 40 à 60 heures maximum.

Méthodologie

Nous avons classé une série de jeux en nous basant sur les indicateurs suivants :

Le pointage final de difficulté sur Ranker.com fait référence aux votes favorables moins les votes défavorables https://www.ranker.com/list/hardest-video-games-of-all-time/ranker-games

Le nombre d’heures pour terminer l’histoire principale et les heures pour un joueur complétiste https://howlongtobeat.com/

Le pourcentage de ceux qui ont arrêté avant d’avoir terminé le jeu, c.-à-d. le pourcentage d’abandons https://howlongtobeat.com/

Le pointage du temps requis pour battre le jeu (%) – Ce classement est attribué au jeu par le site Web https://howlongtobeat.com

Pointages de Metacritic – Le « Metascore » est une moyenne des chroniques de critiques publiées contenues dans le tableau de cette page, et donc elle n’inclut pas les votes ou les commentaires des utilisateurs. https://www.metacritic.com/search/all/Dragon’s%20Lair/results?sort=score&page=1

Pointages de GameRankings https://www.reddit.com/r/gaming/comments/e892pw/gamerankingscom_is_shutting_down_heres_an/

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca