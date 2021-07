Découverte Kickstarter : Crowsworn

Depuis 2009, la plateforme de financement participatif Kickstarter a fait naitre des centaines de projets vidéoludiques. Les chroniques « Découverte Kickstarter » mettront de l’avant les projets de jeux vidéo et/ou jeux de société qui sont présentement en recherche sur financement sur la plateforme. Cette semaine, le jeu vidéo canadien Crowsworn!

Objectif : 125 000 $

Fin de la demande de financement : 9 août 2021

Crowsworn est un Metroidvania orienté vers l’exploration, le combat immersif et une histoire captivante. Dans le monde Fearanndal, le héros du jeu se réveille coincé dans un cercueil, enterré dans une tombe anonyme. Ayant perdu la mémoire, le but du jeu sera de revenir sur vos pas afin de retrouver vos souvenirs perdus et de résoudre le mystère entourant le village d’Angsthel.

Ce qu’on remarque en voyant les images du jeu, c’est la qualité visuelle des décors et de l’animation. Crowsworn est principalement dessiné à la main et l’univers est grandement inspiré des jeux comme Bloodborne et Devil May Cry.

Comme tout bon Metroidvania, chaque nouvelle habilité gagnée vous permettra de revenir sur vos pas et d’explorer de nouvelles zones qui étaient inaccessibles. La faux, les pistolets et la magie Corvian sont les 3 armes principales de Crowsworn.

Crowsworn est prévu pour une sortie en décembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch et les consoles Xbox.

C’est une première expérience de financement participatif pour le studio de London (Ontario), Mongoose Rodeo. Fondé par Aleksandar Kuzmanovic (Unworthy) et Alexander Duarte Laudon, plusieurs autres développeurs expérimentés ont rejoint l’équipe de développement. Le studio est aussi accompagné par FanGamer, une compagnie américaine qui s’occupe de la marchandise promotionnelle sur Kickstarter (Bloodstained, Shenmue 3 , etc.)

Contributions disponibles :

5 $ – Remerciement

20 $ – Une copie du jeu et une image promotionnelle

30 $ – La bande originale du jeu

40 $ – Le livre numérique du jeu

55 $ – Accès à la bêta du jeu

100 $ – Une copie physique du jeu pour la console de votre choix

125 $ – Une copie physique du livre sur l’univers du jeu

200 $ – Une copie additionnelle du jeu en format numérique

275 $ – Une peluche Crowsworn

320 $ – Un chandail Crowsworn

650 $ – Votre nom sur un des sarcophages du jeu

825 $ – Votre statue dans le jeu

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca