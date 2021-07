Le Siège de Paris prévu le 12 août pour Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft annonce que Le Siège de Paris, la seconde extension narrative majeure d’Assassin’s Creed Valhalla, sera disponible le 12 août sur toutes les plateformes. Les joueurs pourront également découvrir gratuitement la Saison 3 Sigrblot qui introduira de nouveaux évènements dont Le Festival de Sigrblot, disponible dès ce jeudi 29 juillet et jusqu’au 19 août, ainsi que des récompenses exclusives et des activités accessibles pour tous les joueurs.

Le Siège de Paris, la deuxième extension d’Assassin’s Creed Valhalla, sera disponible le 12 août. Ce nouveau contenu narratif se déroulera en Francie et conduira Eivor à affronter de nouveaux périples au cours d’un voyage rythmé par des quêtes captivantes à travers la campagne française, qui s’achèvera par l’une des batailles les plus tristement célèbres de l’Histoire viking. Le Siège de Paris introduira de nouvelles armes, capacités, équipements et compétences qui permettront aux joueurs d’affronter de nouveaux types d’ennemis. Cette deuxième extension marquera également le retour des missions d’infiltration Black Box durant lesquelles les joueurs pourront choisir librement la meilleure façon d’éliminer une cible désignée. Le Siège de Paris sera disponible pour tous les détenteurs de l’abonnement de saison* ou en achat individuel pour 34,99 $ pour tous les détenteurs du jeu de base.

À partir du jeudi 29 juillet, les joueurs pourront également célébrer l’arrivée de l’été avec Le Festival de Sigrblot, la fête traditionnelle viking marquant le début de la saison des raids. Disponible jusqu’au 19 août, diverses activités festives seront proposées aux joueurs au sein de la colonie de Ravensthorpe autour du traditionnel feu de joie de Sigrblot incluant :

Des joutes verbales, des tournois de combat et des mini-jeux de dés.

Trois nouvelles quêtes.

Des récompenses exclusives, comme des décorations pour la colonie, des éléments de personnalisation et des armes dont l’épée à une main de Skrofnung que les joueurs pourront acheter grâce à des jetons Sigrblot dans la boutique du festival avant que celui-ci ne s’achève.

Afin de pouvoir vivre l’expérience du Festival de Sigrblot, les joueurs devront avoir atteint l’Angleterre, terminé l’un des premiers arcs narratifs, que ce soit celui de Grantebridgescire ou de Ledecestrescire, et atteindre le niveau 2 de leur colonie.

Une mise à jour supplémentaire arrivera plus tard dans la saison et introduira un nouvel ensemble de cartes pour les Attaques Fluviales dont les localisations seront disséminées le long des rivières d’Irlande et de Francie.

L’album de la bande-son complète du Siège de Paris sera dévoilé le même jour que la sortie de la deuxième extension. Les joueurs peuvent toutefois d’ores et déjà écouter Hásæti, le premier titre composé par Stephanie Economou

Dans ce morceau, la compositrice a souhaité retranscrire un sentiment de spiritualité et de profondeur grâce au chant. Les paroles sont en vieux norrois, « Hásæti » se traduisant par « Siège d’honneur ».

Développé par l’équipe d’Ubisoft Montréal, Assassin’s Creed Valhalla invite les joueurs à vivre l’épopée d’Eivor, un·e guerrier·e viking légendaire au cœur d’un monde ouvert magnifique et vivant qui contraste avec l’atmosphère brutale des Âges obscurs de l’Angleterre médiévale. Dans ce nouvel opus, les joueurs devront maîtriser les nouveautés de gameplay qui incluront des raids, le maniement de deux armes simultanément et la construction puis l’extension de leur colonie. Ils découvriront également un système de progression et d’amélioration de leur équipement entièrement repensé. Les alliances politiques, les décisions pendant les combats et le choix des dialogues peuvent influencer le monde d’Assassin’s Creed Valhalla. Les joueurs devront donc faire des choix judicieux pour protéger leur clan et leur avenir.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, sur PC via l’Epic Games Store et Ubisoft Store, sur Ubisoft+, le service d’abonnement d’Ubisoft, ainsi que sur Stadia et Amazon Luna dès son lancement en France.

De plus amples informations concernant Assassin’s Creed Valhalla et les autres jeux d’Ubisoft sont disponibles sur : www.assassinscreed.com et https://news.ubisoft.com/ca-fr/

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca