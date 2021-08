L’ESRB attribue un classement Switch à .hack//G.U. Last Recode

Tout porte à croire que .hack//G.U. Last Recode verra bientôt le jour sur Switch. Sur son site officiel, l’organisme de classification des jeux vidéo ERSB a ajouté une fiche à cet effet dans sa base de données.

Offert depuis novembre 2017 sur PC (Steam) et PlayStation 4, .hack//G.U. Last Recode est une compilation qui regroupe plusieurs jeux de la série, à savoir .hack//G.U. Vol. 1//Rebirth, Vol. 2//Reminisce et Vol. 3//Redemption. Elle inclut également l’épisode exclusif Vol. 4//Reconnection.

La série a vu le jour à l’origine sur PlayStation 2 en 2002 avec .hack//Infection. Sa prémisse est intéressante : vous êtes le protagoniste d’un jeu de rôle massivement multijoueur et en ligne (MMORPG), The World. Toutefois, des joueurs et des joueuses tombent dans le coma après leur passage dans ce monde virtuel. L’équipe derrière le jeu blâme le cyberterrorisme tandis que d’autres théories se bousculent quant à la véritable raison d’être du MMO et le mal qui afflige sa communauté.

Informations officielles du jeu

Reconnectez-vous à la trilogie .hack//G.U. et replongez dans Le Monde. Aidez Haseo à retrouver Tri-Edge dans .hack//G.U. Last Recode. Nouveaux graphismes, gameplay amélioré et modes inédits! Cette collection comprend les 3 titres originaux de .hack//G.U.: Rebirth, Reminisce et Redemption, restaurés et remasterisés. Elle inclut également un 4e volume exclusif inédit: .hack//G.U. Reconnection

• 15 ans de .hack – Fêtez le 15e anniversaire de la célèbre franchise cross-media, sortie en 2002.

• Entièrement restaurée – Gameplay et cinématiques graphiquement améliorés en 1080p et 60fps

• Système amélioré – Un meilleur équilibre du combat et de la progression et une expérience optimale pour les débutants comme pour les vétérans.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca