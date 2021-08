Carrion de Phobia Game Studio infectera la PlayStation 4

Le jeu d’horreur Carrion de Phobia Game Studio en est un très original. Au lieu d’incarnerle camp des héros, vous tâchez d’éliminer le plus de vies humaines en tant que… créature tentaculaire aux mulitples bouches.

Il s’agit donc d’un jeu indépendant doté d’une prémisse pour le moins particulière. Offerte depuis juillet 2020 sur Linux, Mac, PC, Switch et Xbox One, cette expérience d’horreur inversée sera bientôt portée sur PlayStation 4. Devolver Digital et Phobia Game Studio en ont fait l’annonce sur le blogue officiel de Sony. La date n’a pas été divulguée, mais ce serait plus tard en 2021.

Voici un aperçu du jeu tel que décrit par son concepteur principal, Krzysztof Chomicki :

« Vous sèmerez la peur et la panique dans le mystérieux complexe en traquant et en consommant les humains cachotiers qui vous ont emprisonné. Au fur et à mesure que vous grandirez et évoluerez, vous acquerrez des capacités dévastatrices, notamment une attaque à distance semblable à une toile, la capacité de courber la lumière pour devenir temporairement invisible, et même de posséder des humains pour une terreur maximale ».

« Votre quête de liberté vous fera découvrir un monde tentaculaire qui relie les différentes parties de l’installation ainsi que de nouveaux chemins rendus accessibles grâce à votre évolution progressive et à la réussite de vos objectifs. Il vous faudra faire preuve de toute votre ingéniosité et de toute votre ruse pour mener à bien votre croisade du chaos dans cette garnison labyrinthique, alors que les humains commencent à se défendre ».

Le site de Phobia Game Studio est disponible ici.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca