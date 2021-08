Focus Home Interactive se paie Dotemu

L’éditeur français Focus accueille Dotemu dans ses rangs

Très connus pour leurs jeux rétros à gros coups de suites de licences appréciées par les joueurs (Windjammers 2, Streets of Rage 4) ou de portages/remasters plus ou moins réussis (Final Fantasy VIII Remastered sur PS4 notamment), les développeurs de Dotemu se sont trouvé une nouvelle maison. En effet, l’éditeur Focus Home Interactive a fait l’acquisition du studio parisien en achetant 77,5 % de son capital, au coût de 38,5 millions d’euros, le plaçant au rang d’actionnaire majoritaire.

Rien de très surprenant dans le sens où Focus, bien que spécialisé dans les jeux dits AA, n’avait pas de rétro à son actif. C’est désormais le cas : grâce à cette transaction, ils récupèrent le catalogue de Dotemu, des spécialistes et leaders dans le rétro qui en ont fait leur fonds de commerce. Ces derniers conservent par ailleurs leur indépendance éditoriale. Ne vous attendez donc pas pas à un Farming Simulator en 2D et en pixels (il existe déjà de toutes façons et s’appelle Stardew Valley).

Christophe Nobileau, président du directoire de Focus Home Interactive a déclaré : « L’arrivée de Dotemu marque une étape clé dans l’accélération de la croissance du Groupe et la diversification de nos savoir-faire. En enrichissant notre ligne éditoriale, nous nous ouvrons à un nouveau secteur en très forte croissance. Nous sommes ravis d’accueillir dans le Groupe Focus des talents tels que Cyrille Imbert et ses équipes qui ont su rendre attractif et donner une nouvelle vie à des jeux pour des millions de joueurs à travers le monde. Cette opération marque une nouvelle étape pour le Groupe Focus. Après l’intégration des studios Deck13 et Streum On, nous continuons activement à rechercher d’autres sociétés à fort potentiel pour accélérer notre développement et élargir notre offre ».

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca