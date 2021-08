Tales of Arise : une démo à venir la semaine prochaine

Tales of Arise aura droit à sa démo

Disponible à partir du 9 septembre, Tales of Arise vous permettra de découvrir son univers dès la semaine prochaine. En effet, une démo sera disponible le 18 août sur PS4, PS5, et consoles Xbox. C’est une excellente nouvelle excepté pour les joueurs PC qui devront patienter jusqu’à la date de sortie pour pouvoir s’y essayer.

Tales of Arise est le dix-septième jeu (sans compter les nombreux spin-offs) de la franchise qui a débuté il y a près de 26 ans avec Tales of Phantasia sur la Super Famicom de Nintendo, le meilleur de la série et ma plus grosse claque de jeu vidéo ever. Ce nouveau volet comprend d’ailleurs dans son équipe des vétérans présents depuis le développement de ce premier volet alors que le studio portait encore le nom de Wolf Team mais déjà édité par Namco (maintenant Bandai Namco). Certains de ses membres partiront d’ailleurs pour fonder Tri-Ace à l’origine d’une autre grand série du RPG nippon, Star Ocean.

La série se différenciait de ses concurrents à l’époque grâce à son système de combat unique en son genre, le Linear Motion Battle System. Il consiste à vous placer dans la peau d’un personnage vous permettant de contrôler ses mouvements et de choisir ses attaques qui s’effectuent en temps réel. Bien plus dynamique qu’un Final Fantasy ou un Dragon Quest. De ce côté, Tales of Arise innove en mettant l’accent sur l’esquive et les contres. Mais on attendra de l’avoir en main avant de juger.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca