Rust Underwater : une mise à jour qui fait des vagues

Je vais être honnête avec vous, Rust n’est pas le genre de jeu que je laisse installé de façon permanente sur mon ordinateur. La raison est fort simple : il demande beaucoup de temps et devient rapidement répétitif. Si vous n’êtes pas en mesure de vous connecter tous les jours voire même plusieurs fois par jour pour entretenir votre tanière, vous risquez d’avoir une mauvaise surprise à votre retour.

Ceci étant dit, Facepunch Studios travaille d’arrache-pied pour donner des raisons aux joueurs de revenir faire un tour dans les friches soviétiques. Des instruments de musique aux piscines hors terre, les dernières mises à jour payantes offraient du plaisir de courte durée à partager avec vos amis, mais rien de substantiel au niveau du gameplay. Puis, sortie de nulle part, la mise à jour gratuite Rust Underwater du 5 août dernier vient changer les vieilles habitudes de tout le monde.

Plongez à vos risques et périls

Si vous faites partie de ceux et celles qui aimaient profiter du calme relatif de la mer pour y récupérer des ressources, vous aller peut-être devoir adapter votre stratagème. Ces eaux naguère paisibles sont désormais infestées de requins. Chaque site de plongée a maintenant une chance d’être protégé par plusieurs rangées de dents. Afin de vous défendre, vous devrez vous bricoler un fusil à harpon à l’aide de la table de travail de niveau 1.

La pêche est bonne dans Rust Underwater

L’ajout d’une canne à pêche et de 8 différents types de poissons fera certainement des heureux parmi les fans. Il vous est désormais possible de trouver des insectes à utiliser comme appâts en récoltant des ressources dans la nature (baies, pommes de terre, chanvre, etc.). Vous pourrez également utiliser de la nourriture pour leurrer votre prise. Le type d’appât, la profondeur de l’eau, le type de plan d’eau ainsi que le lieu de pêche sont tous des facteurs qui influenceront le poisson que vous attraperez. Les prises pourront être éviscérées et consommées ou vendues dans un village de pêche pour de la ferraille.

Jouez au poker dans un laboratoire sous-marin

Fatigué de la monotonie des monuments toujours identiques de partie en partie? J’ai une bonne nouvelle pour vous! Les nouveaux laboratoires sous-marins sont générés de manière procédurale dans Rust Underwater. La disposition et le nombre de pièces ne seront pas les mêmes d’une partie à l’autre. Une première pour un monument de Rust!

Vous devrez vous procurer un sous-marin dans un village de pêche afin d’avoir accès aux laboratoires. Deux options s’offrent à vous : le sous-marin à passager unique, rudimentaire et sans instruments de navigation, et le sous-marin à deux passagers qui lui possède un radar et une jauge de carburant. Il serait également judicieux de vous procurer des torpilles afin de vous défendre une fois sous l’eau, disponibles dans le village de pêche. Il est aussi possible de les fabriquer vous-même. Vous devrez ensuite localiser une des deux piscines lunaires du laboratoire et y faire surface afin d’explorer le complexe.

Une fois à l’intérieur, vous ferez face à un dédale de corridors étroits où déambulent des gardes armés et où vous devrez résoudre des casse-têtes afin de mettre la main sur du butin de haute gamme. Des caméras installées un peu partout dans le complexe vous aideront à planifier votre exploration. De leur côté, les microphones disponibles dans certaines salles vous permettront de diffuser des messages vocaux dans l’ensemble du laboratoire afin de coordonner l’expédition. Vous trouverez à l’intérieur de chaque complexe une salle à manger où vous pourrez cuisiner, écouter de la musique et même jeter des cartes dans une partie de poker. À vos risques et périls, bien entendu.

Un texte de Karlène Gatien de Jeux.ca