Les 10 jeux vidéo les plus rares et chers sur PlayStation 2

La PlayStation 2 est la console de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps. Plus de 3800 jeux sont sortis sur la console, certains plus mémorables que d’autres. Avec de plus en plus de gens qui collectionnent les jeux vidéo, le prix de ces titres n’a fait que grimper dans les dernières années! Voici les 10 jeux vidéo les plus rares (et les plus chers) de la PlayStation 2.

Les prix qui seront présentés dans cet article concernent des jeux vidéo distribués en Amérique du Nord et considérés comme complets ou CIB (disque + boitier + livret d’instructions). De plus, ce sont des estimations basées sur des prix de vente passés et/ou actuels qu’on peut retrouver sur des sites d’enchères, donc la valeur réelle des jeux peut varier légèrement. Prendre en considération que la valeur de ces jeux peut fluctuer suite à la publication de cet article.

CHULIP – Environ 275$

Chulip est un jeu développé par le studio Punchline (Rule of Rose) et publié par Natsume en Amérique du Nord en 2007, exclusivement via les magasins GameStop. Chulip est sorti chez nous 5 ans après sa sortie au Japon (2002).

De nos jours, il faudra dépenser environ 275 $ pour mettre la main sur une copie complète en bon état.

SILENT HILL: SHATTERED MEMORIES – Environ 275$

Shattered Memories, développé par le studio britannique Climax, est un remake du tout premier jeu Silent Hill. Le jeu a été développé pour la Wii (2009), avant d’être portée sur PlayStation 2 et PSP (2010). Les critiques ont apprécié le jeu, surtout sur Wii, où Shattered Memories utilise très bien les capacités de la console pour offrir une expérience unique.

Selon un article du magazine EDGE, la version PS2 du jeu aurait été annulée durant le développement pour sauver de l’argent. Mais Konami décida de revenir sur sa décision, estimant que la version Wii aurait peu de chance d’avoir du succès et d’être financièrement viable. La compagnie nippone voulait surfer sur la popularité de la PlayStation 2 en Amérique du Sud.

Toutes consoles confondues, le jeu aurait vendu environ 440 000 copies partout dans le monde. Une copie en bon état sur PlayStation 2 peut valoir environ 275 $, alors que sur Wii c’est environ 100 $ et sur PSP, environ 150 $.

OBSCURE – Environ 230 $

Obscure est un jeu d’horreur, développé par le studio français Hydravision Entertainment, sorti en Europe en 2004 et en Amérique du Nord en 2005.

« Depuis quelque temps, Leafmore Highschool est devenu le théâtre de disparitions inexpliquées. Dans ce jeu d’horreur, prenez le contrôle d’un groupe de 5 étudiants américains et tentez de découvrir, avec vos amis, ce qui se cache dans ce lycée en apparence tranquille ».

Le jeu permettait de jouer à l’histoire principale en coopération avec un ami. Obscure ne fut pas un grand succès critique, mais assez bon pour justifier une suite, qui est sortie sur PC, PS2, Wii et PSP.

Une copie en bon état sur PlayStation 2 peut valoir environ 230 $, alors que sur Xbox c’est environ 120 $.

XENOSAGA 3 – Environ 300 $ / 425 $

Xenosaga 3 est le dernier jeu de la trilogie Xenosaga, sorti sur PlayStation 2 au début des années 2000 et développé par Monolith Soft. Le jeu a été très bien reçu par la critique.

Le jeu est sorti au Japon et en Amérique du Nord à l’été 2006, quelques mois avant la sortie de la PlayStation 3. Lors de son rapport fiscal, Bandai Namco a révélé que seulement 343 000 copies du jeu ont été vendues dans le monde, dont un peu moins de la moitié en Amérique du Nord (la seule version du jeu ayant une traduction en anglais).

Le jeu n’a jamais reçu de remaster HD et n’a jamais été disponible sur le PlayStation Store. Pour ces raisons, il faudra dépenser environ 300 $ pour mettre la main sur une copie complète en bon état et plus de 400 $ pour la version avec la jaquette holographique (seulement disponible pour ceux qui avaient précommandé le jeu chez Best Buy).

ECHO NIGHT BEYOND – Environ 300 $

Une histoire similaire à Kuon. Le studio FromSoftware a développé ce jeu d’aventure-horreur et publié eux-mêmes Echo Night: Beyond au Japon. La compagnie Agetec s’est occupée de la sortie en Amérique du Nord et peu de copies ont été distribuées et vendues.

Echo Night: Beyond (2004) est le 3e et dernier jeu de la franchise Echo Night. Ça raconte une histoire de fantôme et de science-fiction se déroulant dans un avenir proche. Echo Night: Beyond n’avait pas reçu de très bonnes critiques lors de sa sortie. De nos jours, il faudra dépenser environ 300 $ pour mettre la main sur une copie complète en bon état.

.HACK QUARANTINE – Environ 450 $

Le jeu, développé par CyberConnect2 et publié par Bandai, est le 4e de la franchise .hack.

Une copie en bon état peut valoir environ 450 $.

HAUNTING GROUND – Environ 400 $

Les jeux d’horreurs japonais comme Kuon et Rule of Rose sont très difficiles à trouver en Amérique du Nord. Haunting Ground ne fait pas exception. Le jeu développé par Capcom est considéré comme une suite spirituelle à la série Clock Tower. Il n’est pas facile à trouver de nos jours. Une copie en bon état peut valoir environ 400 $.

Haunting Ground suit les mésaventures de Fiona Belli, une jeune femme qui se réveille dans un château après avoir été impliquée dans un accident de voiture. Le jeu avait été relativement bien reçu, même si plusieurs critiques en 2005 avaient déclaré que Haunting Ground était quelque peu daté suite à la sortie de Resident Evil 4 quelques mois auparavant.

BLOOD WILL TELL: TEZUKA OSAMU’S DORORO – Environ 475 $

Blood Will Tell (2004) est un jeu développé par Sega librement basé sur le manga Dororo, publié dans un magazine japonais à la fin des années 60.

Une copie en bon état de Blood Will Tell sur PlayStation 2 peut valoir environ 475 $.

RULE OF ROSE – Environ 650 $

Un jeu qui est devenu très controversé en Europe, Rule of Rose fait dans le genre horreur. Il a été développé par le studio Punchline (Chulip) et publié au Japon par Sony Computer Entertainment sous forme d’exclusivité pour sa console PlayStation 2.

Sony ne voulait pas distribuer Rule of Rose en Amérique du Nord ni en Europe en raison des thèmes explorés dans le jeu qui n’étaient pas en phase avec leur image de marque en Occident). C’est donc Atlus qui a publié le jeu chez nous alors que 505 Games s’est chargé de l’Europe.

En Italie, le magazine Panorama avait décrit le jeu comme rempli de scènes érotiques entre mineurs, avec des séquences de violence perverses et homosexuelles. Le titre de l’article peut se traduire en « Celui qui enterre vivant l’enfant gagne ». Tout cela était faux selon 505 Games, mais il n’en fallait pas plus pour que le jeu crée une polémique. Rule of Rose ne sortira finalement pas au Royaume-Uni, en Australie ni en Nouvelle-Zélande.

Bref, un jeu moyen qui a créé une grosse polémique en Europe. Reste que la version en Amérique du Nord est très difficile à trouver. Une copie en bon état peut valoir environ 650 $.

KUON – Environ 1000 $

Probablement le jeu PlayStation 2 le plus dispendieux et le plus difficile à trouver de nos jours. Comme le laisse entrevoir sa jaquette, Kuon est un jeu d’horreur. Développé par le studio japonais FromSoftware (aujourd’hui connu pour la franchise Dark Souls), l’histoire du jeu se déroule pendant l’époque du Heian au Japon et suit les mésaventures de trois protagonistes lors d’une épidémie de montres à Kyoto.

Le jeu a été publié le 7 décembre 2004 par la compagnie Agetec en Amérique du Nord.

De nos jours, il faudra dépenser environ 1000 $ pour mettre la main sur une copie complète en bon état.

————————

Psst! Gardez un œil ouvert aussi pour ces autres jeux vidéo PlayStation 2 de grande valeur :

Futurama : environ 220 $

: environ 220 $ Shin Megami Tensei: Devil Summoner – Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army : environ 220 $

: environ 220 $ Shin Megami Tensei : Devil Summoner 2 – Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon : environ 220 $

: environ 220 $ Def Jam Fight for NY : environ 120 $

: environ 120 $ Suikoden V : environ 200 $

: environ 200 $ Wild Arms: Alter Code F : environ 250 $

: environ 250 $ Wild Arms 5 : environ 220 $

: environ 220 $ Marvel vs Capcom 2 : environ 200 $

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca