Opinion – Que faire de sa PS4 et Xbox One si on a les consoles de nouvelle génération?

Que faire de vos PS4 et Xbox One maintenant que vous avez la PS5 et/ou la Xbox Series S/X?

Récent acquéreur de la PS5 et de la Xbox Series X (c’est pour le boulot), je me demande quoi faire de ma PS4 et de ma Xbox One S. Les donner? Les revendre? Les garder? Les jeter? J’ai pris le temps d’étudier la question et voici mes conclusions.

PlayStation 4

Pour la PS4, selon votre modèle et le niveau de mise à jour, je vous suggérerais de la garder. Mes raisons ne sont pas les meilleures et je vais pour l’instant les garder pour moi pour ne pas m’attirer le courroux du constructeur. Disons simplement que j’aimerais éventuellement rattraper mon retard à moindre frais. L’autre raison, c’est que le passage sur la nouvelle génération n’est pas possible sur tous les jeux. Certains ne fonctionnent en effet que sur PS4 et pas sur PS5 (Yakuza Like A Dragon, Samurai Warriors 5). D’autres vous demandent de passer à la caisse si vous voulez la version dite next-gen (Spider-Man, Death Stranding Director’s Cut).

Dans le cas où vous souhaiteriez la revendre, sachez que les prix varient beaucoup selon le modèle. En me basant sur différents sites web comme eBay, Kijiji ou encore GameStop voici les prix que j’ai pu trouver :

PS4 d’occasion : entre 150 et 300 $ selon l’état et la présence de la boîte et des câbles ainsi que du nombre de jeux

PS4 Slim d’occasion : entre 250 et 350 $ selon l’état et la présence de la boîte et des câbles ainsi que du nombre de jeux

PS4 Pro d’occasion : entre 350 et 450 $ selon l’état et la présence de la boîte et des câbles ainsi que du nombre de jeux

Enfin, la dernière option est de la donner si vous vous sentez généreux. C’est un beau cadeau et finalement un cadeau facile. Vous n’en retirerez pas de bénéfice pécuniaire mais votre petit-e cousin-e, votre frère, votre sœur, votre ami-e vous en sera éternellement reconnaissant.

Xbox One

En ce qui concerne la Xbox One, c’est un peu différent. Il est possible d’en faire une station de jeu rétro polyvalente tout à fait légalement par exemple. Moyennant 20 $, vous pouvez, dans le cas où vous souhaitez garder votre console, en faire une console de développement (nous vous expliquerons éventuellement la manipulation). Vous pourrez ensuite installer un logiciel comme RetroArch et jouer à vos jeux rétro préférés (si tant est que vous avez les copies légales desdits jeux). À moins que vous n’ayez envie de réellement devenir développeur et de créer vos propres jeux.

Cela dit, c’est bien la seule raison, car Microsoft a fait de gros efforts concernant la rétrocompatibilité. On peut acheter et/ou jouer à des jeux remontant à la première Xbox sortie en 2001! Quatre générations de consoles en une seule!

Pour la revente, les prix sont quelque peu similaires à ceux de la console de Sony. Ils vont varier selon l’état de la console, le modèle et bien sûr la présence de la boîte et/ou de jeux pour l’accompagner :

Xbox One d’occasion : entre 200 et 350 $ selon l’état et la présence de la boîte et des câbles ainsi que du nombre de jeux

Xbox One S d’occasion : entre 250 et 400$ selon l’état, le modèle (500 Go, 1 To ou 2 To) et la présence de la boîte et des câbles ainsi que du nombre de jeux

Xbox One X d’occasion : entre 350 et 500 $ selon l’état et la présence de la boîte et des câbles ainsi que du nombre de jeux

Enfin, comme pour la PlayStation 4, il est tout à fait possible d’en faire cadeau à un proche. C’est à nouveau une option simple si vous avez des geeks autour de vous. Jeunes et moins jeunes, cette console plaira à tous grâce à la grande variété de jeux disponibles.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca