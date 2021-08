Castlevania: Grimoire of Souls bientôt sur Apple Arcade

Savez-vous depuis quand les fans de Castlevania attendent un nouvel épisode original en 2D? La réponse est : plus de 13 ans! Difficile à croire qu’il n’y a rien eu depuis Castlevania: Order of Ecclesia (2008) paru sur Nintendo DS. Cela explique pourquoi la sortie de Castlevania: Grimoire of Souls est bien surveillée.

Konami avait annoncé le jeu en avril 2018 avant de le distribuer au Canada (par voie numérique) en septembre 2019. Un an plus tard, Castlevania: Grimoire of Souls était retiré des plateformes iOS et Android. L’éditeur avait évoqué le manque d’intérêt envers son nouveau jeu en formule free-to-play pour excuser sa décision.

À l’image de Dracula, cette production ne semble pas vouloir mourir. Elle sera distribuée sur Apple Arcade « bientôt » et promet pas moins de 60 niveaux, une tonne d’équipement, des missions (quotidiennes et hebdomadaires) et même un nouvel héros.

Si vous faites partie des nombreuses personnes qui ont loupé la sortie canadienne du jeu de chasseurs de vampires, voici des renseignements supplémentaires fournis par l’éditeur.

À propos de Castlevania: Grimoire of Souls

Castlevania: Grimoire of Souls est un jeu d’action à défilement latéral. Découvrez un jeu au contenu épique, avec 60 niveaux, une grande variété d’équipements, des missions quotidiennes et hebdomadaires, et bien plus encore. Dans un monde où Dracula a été enfermé, les pages d’une nouvelle histoire réunissant les héros du passé ont commencé à se tourner…

Incarnez Alucard et débloquez d’autres personnages légendaires tels que Simon Belmont, Charlotte, Shanoa, Maria et bien d’autres à venir. Maîtrisez le style de combat unique de chaque personnage pour anéantir des ennemis et des boss redoutables.

Plongez dans le riche univers de Castlevania grâce aux œuvres d’artistes renommés de la longue histoire du jeu, avec les dessins des personnages d’Ayami Kojima et la musique composée par Michiru Yamane. Découvrez une nouvelle histoire originale qui traverse l’univers de Castlevania.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca