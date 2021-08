Osa de Rainbow Six Siege, première agente transgenre du jeu

Pour la sixième année de Rainbow Six Siege, Ubisoft marque des points. Comme je le mentionnais dans cet article, l’inclusivité est un enjeu majeur pour l’industrie. C’est donc d’un bon œil que je vois l’arrivée prochaine de la première agente transgenre, Osa, dans le populaire FPS tactique.

Rainbow Six Siege compte déjà deux nouveaux personnages en 2021 : Flores (Crimson Heist) et Thunderbird (North Star). Pour sa part, Osa est une attaquante qui utilise le gadget Talon-8 Shield. Ce bouclier robotique transparent se place n’importe où (même sur les fenêtres et les portes!). Un petit cylindre derrière le bouclier permet de le détruire au besoin, un peu comme le Black Mirror de Mira. Osa utilise la petite mitraillette PDW9 (Jackal) ou le fusil d’assaut 556Xi (Thermite).

Bien que la biographie officielle d’Osa ne confirme pas noir sur blanc que l’agente est transgenre, le scénariste Simon Ducharme ne s’est pas gêné de le dire : « La décision de créer un personnage transgenre a été prise tôt, dans le cadre de notre initiative de présenter une sélection inclusive d’agents. Les consultants, qui sont tous transgenres, désiraient s’assurer qu’Osa était présentée de la façon la plus authentique et organique que possible. Son histoire a été écrite par une personne queer et sa voix est celle d’une femme trans. Bien que son identité soit certainement influencée par son genre, qui elle est dans l’univers Siege gravite autour de ses talents, de son influence sur Nighthaven et sa relation étroite avec Kali ».

Osa fera partie de la saison Crystal Guard, qui remanie également trois cartes déjà existantes : Bank, Club et Coastline. Cette troisième saison de la sixième année sera déployée sur le serveur de test dès demain.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca