Call of Duty: Vanguard annoncé par Activision

Sur son site officiel, Activision a annoncé le développement de Call of Duty: Vanguard. Pour l’instant, peu de détails ont filtré, ne serait-ce qu’il prendra place au cours de la Seconde guerre mondiale. Le grand dévoilement aura lieu ce jeudi.

Fait intéressant, ce prochain Call of Duty sera dévoilé sous forme d’événement spécial prévu dans Call of Duty: Warzone, le jeu en formule Battle Royale de la série. Ledit événement s’intitule Battle of Verdansk.

Infinity Ward et Raven Software ont laissé entendre qu’une nouvelle arme sera ajoutée à Warzone avec cette mise à jour, en plus d’un véhicule blindé. Une affiche promotionnelle mentionne de « faire équipe et travailler ensemble pour l’éliminer », sans que l’on sache de quoi il est question exactement.

Le nouvel épisode de Call of Duty est développé par Sledgehammer Games. En tout cas une chose est certaine, nous en saurons davantage le 19 août. Si vous êtes intéressé à découvrir ce nouveau titre, connectez-vous à Warzone dès 13h30 (heure de l’Est) à cette date.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca