Saints Row de retour au salon Gamescom

Aujourd’hui, Deep Silver et Volition sont très heureux d’annoncer Saints Row, un reboot audacieux de la série à succès prévu le 25 février 2022.

Préparez-vous à secouer les fondations d’un monde criminel plus vaste que jamais, qui saura satisfaire vos envies les plus inavouables. En partant du bas de l’échelle, devenez une pointure du crime et prenez le contrôle de toute la ville. C’est à votre tour à présent… que la fête commence!

Le très attendu Saints Row a été révélé lors de l’Opening Night Live du salon Gamescom, avec une bande-annonce en CGI présentant le jeu, qui sortira sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et sur PC (Epic Games Store).

La recette qui a fait le succès de Saints Row reste inchangée : vous retrouverez toute l’action, les crimes et bien sûr l’humour caractéristique de la licence. C’est un épisode qui comblera les fans tout comme les nouveaux joueurs et joueuses.

« C’est dans ce reboot que nous avons injecté le plus d’humour et de folie », a déclaré Jim Boone, responsable de la création chez Volition. « Ces nouveaux décors iconiques apportent de toutes nouvelles opportunités qui raviront les joueurs, qu’ils soient fans de la franchise depuis toujours ou qu’ils découvrent cet univers pour la toute première fois ».

« Saints Row est l’une des séries de jeux les plus appréciées et c’est le reboot que nous attendions tous », a ajouté Paul Nicholls, directeur mondial de la marque et du marketing chez Deep Silver. « Nous sommes très heureux de la nouvelle vision audacieuse de Volition, et nous avons hâte de mettre ce nouveaux Saints Row entre les mains des joueurs en 2022 ».

À propos de Saints Row

Saints Row se déroule à Santo Ileso, une ville fictive fourmillante au cœur du sud des États-Unis. Dans un monde où règne le crime, où des factions sans foi ni loi s’affrontent pour le pouvoir, un groupe de jeunes amis s’embarquent dans leur propre aventure criminelle. Suivez-les tandis qu’ils s’élèvent jusqu’au sommet dans le but de devenir les meilleurs.

Incarnez le futur Boss, accompagné par Neenah, Kevin et Eli. À vous quatre, vous formerez les Saints et il vous faudra prendre le pouvoir sur Los Panteros, les Idols et les Marshall, tout en construisant votre empire dans les rues de Santo Ileso. Combattez alors pour obtenir le contrôle de la ville.

Finalement, Saints Row c’est simplement l’histoire d’une start-up, la seule différence c’est que l’industrie dans laquelle exercent les Saints s’avère être le monde de la pègre…

Découvrez le monde le plus grand et le plus ambitieux de l’histoire des Saints Row. Cet environnement unique et tentaculaire, avec Santo Ileso en toile de fond, représente un bac à sable sauvage, immense, proposant des activités secondaires passionnantes, des aventures criminelles ainsi que divers missions hors-normes. Tirez, conduisez, et revêtez votre wingsuit pour atteindre les sommets.

Exprimez-vous et libérez le Saint qui sommeille en vous, grâce la gamme d’outils de personnalisation proposée, la plus avancée jamais vue dans un jeu en monde ouvert! Créez votre personnage, votre voiture et votre propre équipe.

Plongez à travers des fusillades épiques et des courses poursuites sensationnelles, assistez au chaos, comme les Saints savent si bien faire, dans une histoire originale qui retrace leur remarquable montée en puissance. Profitez de la possibilité de jouer à la campagne entièrement avec un ami via le mode co-op où vous pourrez, à deux, repousser les limites de votre gang et créez vos propres moments de gameplay ensemble!

Quelques caractéristiques-clés sur l‘expérience Saints Row :

Soyez témoin de la naissance des Saints : jouez à un jeu bourré d’action, bénéficiant d’une histoire originale emplie de criminalité, de scènes extraordinaires et d’autres surprises pleine d’humour

: jouez à un jeu bourré d’action, bénéficiant d’une histoire originale emplie de criminalité, de scènes extraordinaires et d’autres surprises pleine d’humour Découvrez une ville sauvage, étrange et mortelle : plongez-vous dans Santo Ileso, le plus grand terrain de jeu que Saints Row ait connu, réparti sur neuf quartiers uniques entourés par l’immense et majestueux désert du Sud-Ouest

: plongez-vous dans Santo Ileso, le plus grand terrain de jeu que Saints Row ait connu, réparti sur neuf quartiers uniques entourés par l’immense et majestueux désert du Sud-Ouest Construisez votre empire criminel : prenez le contrôle de la ville quartier par quartier, faites la guerre contre les factions ennemies et resserrez votre emprise sur les rues grâce à votre organisation criminelle ingénieuse

: prenez le contrôle de la ville quartier par quartier, faites la guerre contre les factions ennemies et resserrez votre emprise sur les rues grâce à votre organisation criminelle ingénieuse Des coups de feu. BEACOUP DE COUPS DE FEU ! : tirez au revolver sans les mains, faites le tri avec le lance-roquettes, ou optez pour le corps à corps avec des armes de mêlée lourdes pour mettre aux sols violemment vos assaillants. Une large variété d’armes, exotiques et familières, toutes personnalisables, et drôlement mortelles, seront à votre disposition

: tirez au revolver sans les mains, faites le tri avec le lance-roquettes, ou optez pour le corps à corps avec des armes de mêlée lourdes pour mettre aux sols violemment vos assaillants. Une large variété d’armes, exotiques et familières, toutes personnalisables, et drôlement mortelles, seront à votre disposition Prenez le contrôle de la ville, des rues jusqu’au ciel : traversez des environnements urbains et désertiques à bord de voitures, de vélos, d’avions, d’hélicoptères, d’ADAV, d’hoverbikes, d’hoverboards, de karts ou revêtez encore votre wingsuit

: traversez des environnements urbains et désertiques à bord de voitures, de vélos, d’avions, d’hélicoptères, d’ADAV, d’hoverbikes, d’hoverboards, de karts ou revêtez encore votre wingsuit Une personnalisation sans précèdent : créez le Boss de vos rêves, grâce au mode d’édition de personnage le plus poussé que la franchise ait jamais connu, et complétez votre look grâce à de fabuleuses options pour vos armes et voitures

: créez le Boss de vos rêves, grâce au mode d’édition de personnage le plus poussé que la franchise ait jamais connu, et complétez votre look grâce à de fabuleuses options pour vos armes et voitures Un mode Co-Op : découvrez tout à deux, n’importe quand, à l’aide d’un système coopératif qui permet de rejoindre l’action ou de la quitter sans redémarrer le jeu. Jouez gentiment entre vous, ou piégez votre ami. Après tout, c’est qui le Boss?

Les joueurs peuvent précommander le jeu via le Microsoft Store, le PlayStation Store et l’Epic Games Store, et chez tous les revendeurs physiques. Précommandez Saints Row ici : SaintsRow.com/preorder .

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca