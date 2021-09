The Witcher: Ronin et son monde féodal arrivent sur Kickstarter

CD Projekt RED a annoncé le déploiement de la campagne Kickstarter pour The Witcher: Ronin.

Il s’agit d’une bande dessinée de type univers parallèle mettant en vedette le chasseur de monstres Geralt. Dans cette œuvre spéciale, le sorceleur-devenu-vagabond est transporté dans un monde inspiré du Japon féodal. Il est sur les traces de Yuki Onna, la « Dame des Neiges ».

The Witcher: Ronin s’éloigne donc de la mythologie européenne associée à la série pour tester de nouveaux horizons. La prémisse d’un monde inspiré par le folklore japonais est certainement intéressante et donne lieu à des scènes inspirées.

Le livre d’une centaine de pages est divisé en quatre chapitres. Geralt est à la recherche d’indices, il tue des esprits (Yokai) et des démons (Oni) et fait face à de nombreux dilemmes. En plus du scénario principal, CD Projekt RED a préparé trois nouvelles indépendantes d’environ 15 pages chacune qui aident à approfondir cet univers parallèle. De plus, les histoires supplémentaires exclusives à Kickstarter comptent quelques-uns des personnages les plus appréciés de la série The Witcher comme Yennefer et Vesemir.

La campagne de financement Kickstarter va bon train. Son objectif de 133 947 $ a déjà été atteint. À l’heure d’écrire ces lignes, The Witcher: Ronin a accumulé près de 200 000 $ en vue de sa production. À noter que la version standard de la bande dessinée sera vendue en magasin, mais que l’édition de collection est réservée à Kickstarter. De plus, les bâilleurs de fonds sur la plateforme obtiendront une statuette en plastique de Geralt en combat contre une créature mythique proche d’un griffon.

Voici les différents niveaux d’engagement et les récompenses associées :

Environ 53 $ (Standard Wanderer) : une copie du livre en édition de collection, une carte postale, le making-of (10 pages), les trois nouvelles exclusives (45 pages)

Environ 75 $ (Deluxe Wanderer) : tout le contenu standard et une affiche spéciale

Environ (Deluxe Wanderer + Hand Drawn Sketch) : tout le contenu standard avec un sketch unique créé par l’artiste Hataya *épuisé*

Environ 1563 $ (Deluxe Wanderer + Hand Drawn Cover) : tout le contenu standard avec une couverture dessinée à la main par l’artiste Hataya *épuisé*

The Witcher: Ronin sera expédié dès le mois de janvier 2022. À noter que le coût ne comprend pas les frais de livraison, évalués à environ 35 $ au Canada et 19 € en Europe.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca