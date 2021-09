Alan Wake Remastered annoncé

Sam Lake, l’un des scénaristes derrière Alan Wake, a annoncé le retour du jeu avec Alan Wake Remastered.

« Je suis très heureux de vous annoncer qu’au moment où j’écris ces lignes, Alan Wake Remastered est presque terminé. Confirmé, annoncé, à venir en partenariat avec Epic Games Publishing. Multiplateforme. PC sur l’Epic Games Store, Xbox, et pour la toute première fois, PlayStation, cette génération et la précédente », a-t-il écrit.

Alan Wake est un jeu d’action et d’aventure à saveur d’horreur sorti à l’origine en 2010 sur Xbox 360 puis en 2012 sur PC. Ce sera la première fois qu’il sera commercialisé sur d’autres plateformes.

Prévu cet automne, Alan Wake Remastered « est l’expérience originale dont vous êtes tombé amoureux il y a tant d’années. Nous n’avons pas voulu changer cela. Mais les graphismes, y compris le modèle du personnage d’Alan Wake lui-même et les cinématiques, ont été mis à jour et améliorés grâce à des améliorations de choix de la nouvelle génération ». En somme, on nous promet une expérience authentique.

Sam Lake s’est aussi exprimé par rapport à l’importance de cette production pour lui : « Alan Wake, étant lui-même écrivain, m’a donné l’occasion d’utiliser ce que je fais et aime en tant qu’écrivain comme un élément de l’histoire. Alan Wake contenait également le mystère des forêts et des lacs, qui sont précieux pour moi en tant que Finlandais. Et, au lieu d’être un film d’horreur concentré sur une seule note, c’était un mélange étrange, voire inutile, d’horreur, d’humour et de mystère surnaturel. J’aime aussi ce jeu parce qu’il s’est avéré très difficile à réaliser, avec de nombreuses difficultés en cours de route, et cela me rend encore plus fier de ce que nous avons accompli ».

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca