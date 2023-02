Incendie sur Décarie: plusieurs commerces forcés de fermer

À la suite de l’incendie qui a ravagé l’épicerie communautaire COCLA jeudi, plusieurs commerces avoisinants se voient obligés de fermer à cause des dégâts.

«J’ai rencontré au moins six marchands qui ont tout perdu, leur commerce n’a même plus de courant ou d’eau», raconte le président de la société de développement commercial (SDC) Quartier D, Berj Merdjanian.

En plus des dégâts causés par le feu, d’importants dégâts d’eau auraient aussi touché les bâtiments voisins. Selon le président de la SDC, il faudra au moins six mois à certains commerçants pour que leur établissement redevienne viable. Pendant ce temps, explique-t-il, ils perdent certes de l’argent, mais aussi une clientèle qui ne reviendra peut-être plus.

Inquiète face au montant nécessaire pour rebâtir, M. Merdjanian espère pouvoir obtenir une subvention de l’arrondissement afin d’aider les commerces. Selon lui, près de 20 marchants subiraient d’une manière ou d’une autre les conséquences de l’incendie. À cela s’ajoutent d’autres entreprises qui avaient des bureaux dans les bâtiments voisins.