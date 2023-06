Le passé agricole de Bois-Franc à l’honneur

La Maison Robert-Bélanger, construite entre 1803 et 1806, à Bois-Franc.

Le passé rural du quartier Bois-Franc, dans Saint-Laurent, était à l’honneur mardi lors de l’inauguration des aménagements extérieurs du site de la Maison Robert-Bélanger. Le bâtiment historique, construit entre 1903 et 1906, fait partie des cinquante plus anciennes maisons de ferme en pierre de l’île de Montréal.

«Ce magnifique bâtiment en pierre a traversé toutes les époques […] et représente à lui seul l’évolution du territoire laurentien», a souligné le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, dans son discours d’inauguration.

La Maison Robert-Bélanger a été léguée de génération en génération dans la famille du même nom, jusqu’à ce que Saint-Laurent l’acquiert en 2010. L’arrondissement s’est lancé depuis dans un vaste projet de restauration et de mise en valeur du bâtiment. Les travaux de restauration à l’intérieur du bâtiment ne sont pas encore terminés.

De gauche à droite: Vana Nazarian, conseillère de la Ville; Aref Salem, conseiller de la Ville; Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent; et Sylvain Ouellet, membre du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Nicolas Monet/Métro

Le terrain de près de 7000 m2 comporte désormais un potager ancestral adjacent à la maison, deux plus grands potagers à l’arrière, un boisé et un verger. Des carottes, des fèves, des topinambours et certaines fines herbes vont notamment y pousser.

Les aménagements extérieurs, articulés autour du thème de l’autosuffisance, auront couté au total environ 1,7 M$. Un financement d’un peu plus de 1,16 M$ a été octroyé par le gouvernement du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), à parts égales.

Des activités d’agriculture urbaine et des programmations culturelle et environnementale seront entre autres offertes à partir de l’automne 2023, précise l’arrondissement.

Saint-Laurent souhaite ainsi «mettre en valeur l’historique agricole du site et le mettre en valeur pour les générations actuelles et futures», a affirmé le maire DeSousa.

La Maison Robert-Bélanger jouit du statut d’immeuble patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel depuis 2009.

Des outils agricoles sont exposés un peu partout sur le site de la Maison Robert-Bélanger. Nicolas Monet/Métro

Des potagers ont été aménagés sur le site. Nicolas Monet/Métro.