La modernisation du Centre hospitalier St. Mary franchit une étape importante

Le projet de modernisation du Centre hospitalier de St. Mary, situé dans l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, vient de recevoir l’appui financier du gouvernement.

Alors que les installations actuelles des unités de soins sont vétustes et ne répondent plus aux standards immobiliers, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, annoncent que le gouvernement a donné le feu vert à l’élaboration du dossier d’affaires, grâce à un investissement de 16,2 M$.

«À terme, les travaux qui seront réalisés au Centre hospitalier St. Mary apporteront un énorme gain pour les usagers, notamment sur le plan du confort et de la convivialité des lieux, mais aussi de la sécurité, car un plus grand nombre de chambres individuelles permet de prévenir et de contrôler les infections», explique Christian Dubé.

L’un des principaux objectifs du projet est d’augmenter le nombre de chambres individuelles du Centre hospitalier de St. Mary, une installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. «La pandémie nous aura prouvé toute l’importance d’avoir des centres de soins qui répondent adéquatement aux besoins des citoyens. Ce projet nous permettra d’améliorer la qualité des services offerts à la population du quartier Côte-des-Neiges», précise, de son côté, Chantal Rouleau.