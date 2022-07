Une bourse pour le club de Patinage de Vitesse de MHM

Le club de Patinage de Vitesse de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve fait partie des finalistes au Prix d’excellence des clubs 2022. Il remporte ainsi une bourse de 2500 $.

Le Prix d’excellence des clubs 2022 a octroyé 20 000 $ en bourses. Grande gagnante, la Kamloops Long Blades Association en Colombie-Britannique a remporté 10 000 $.

Le club de MHM se servira des fonds pour organiser des événements portes ouvertes et acheter des matelas de protection. Il veut faire en sorte que les patineurs plus âgés n’aient plus à changer de club pour profiter de l’infrastructure dont ils ont besoin.

Le club de patinage de vitesse de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve offre des cours de patinage récréatif et de vitesse dans l’arrondissement. Les cours reprendront en septembre 2022.

Les autres finalistes sont le Peninsula Speed Skating Club de Colombie-Britannique, le Milton Speed Skating Club de l’Ontario, et le Richmond Rockets Speed Skating Club de Colombie-Britannique.