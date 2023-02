Elle ferme son restaurant pour préserver sa santé mentale

«Hochelaga est en deuil». Cette phrase, prononcée par des habitués du restaurant Antidote Bouffe Végane, a été entendue à maintes reprises par la propriétaire Élise Bellerose lorsqu’elle leur a fait part de sa décision de fermer boutique.

Après huit années d’existence, le bistro branché situé au 3459, rue Ontario Est, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM), fermera définitivement ses portes le 19 février.

«C’est une décision personnelle. La pandémie a été très difficile pour moi. En 2022, il y a eu beaucoup de décès dans ma famille et mon entourage et je me suis rendu compte que je n’ai même pas eu le temps de faire mon deuil, parce que je travaille tout le temps», confie Élise, en entrevue avec Métro.

«Je me suis dit « mais qu’est-ce que je fais là? » En huit ans, j’ai jamais décroché. C’est pour ma santé mentale finalement que je prends cette décision.»

Rendre la bouffe végane accessible

Élise s’était lancée dans cette aventure humaine et culinaire avec une idée bien précise en tête: rendre la nourriture végane «accessible» et «cool». Et l’objectif a été atteint, selon la cheffe des lieux. Les nombreux témoignages de clients fidèles, désappointés par l’annonce de la fermeture, le confirment.

Avec ses savoureuses recettes véganes, ses soirées spectacles et ses gins succulents, Antidote Bouffe Végane a rapidement su gagner le cœur – et l’estomac – des Montréalais du quartier, et pas seulement celui des véganes.

«On avait des soirées d’humour, des brunchs la fin de semaine, des bons verres de gin. La clientèle était assez locale, et contrairement à ce que le monde peut penser, ce n’était pas seulement des véganes. C’était juste des gens du coin qui aimaient venir ici. Ça, c’était une petite victoire», fait remarquer Élise avec un brin d’humour.

Je suis contente d’avoir touché le quartier. J’ai reçu plein de beaux mots de clients. J’ai trouvé ça super cute. Elise Bellerose, propriétaire du restaurant Antidote Bouffe Végane

2019, la meilleure année

C’est de l’année 2019 qu’Élise gardera ses meilleurs souvenirs. La pandémie de COVID-19, qui a forcé à de multiples reprises la fermeture des salles à manger des restaurants, n’avait pas encore frappé la planète. C’était une année «douce» et sans «fuck-up», se remémore la propriétaire. Comme pour beaucoup d’autres restaurateurs, l’arrivée du virus a tout chamboulé.

«Je m’ennuie de 2019. J’avais une belle équipe. Après ça, on a vécu dans l’incertitude pendant deux ans. C’était vraiment prenant et le staff a été affecté. Beaucoup ont quitté le milieu de la restauration et ceux qui sont restés sont beaucoup plus anxieux. J’ai beaucoup d’empathie, alors quand je vois des gens pas bien, j’ai beaucoup de difficulté avec ça. Je n’allais pas bien non plus. Ça m’a brulée», affirme Élise.

L’avenir: van life et chaîne YouTube?

Le futur proche sera fait de voyages et de repos pour Élise. Son mari, qui travaillait également dans l’industrie de la restauration, a décidé lui aussi de tout arrêter. Le couple prévoit de prendre une année de pause afin de recharger ses batteries physiques et émotionnelles.

«On s’est acheté une van, on aimerait ça faire le tour du Canada et des États-Unis. On partirait une bonne année», lance Élise.

En guise de consolation, les habitués d’Antidote Bouffe Végane pourront continuer de suivre les recettes d’Élise à distance, par l’entremise de sa chaîne YouTube nouvellement créée.

«Présentement, je fais de la cuisine sur ma chaîne YouTube, mais je vais aussi partager mon voyage et montrer comment cuisiner en van, par exemple. La cuisine va toujours rester dans ma vie.»

Pour ce qui est de l’avenir plus lointain, Élise l’aborde avec confiance et sérénité. Elle estime que son expérience en tant que restauratrice lui a appris à toucher «un peu à tout» et qu’elle pourra trouver sa place dans d’autres domaines. «Peut-être pas comptable, s’amuse-t-elle. Mais je pars en paix avec cette décision-là.»

En attendant le grand départ le 19 février, Élise invite ses clients à venir remplir la salle à manger une dernière fois, «comme si c’était l’été».

Les nouvelles aventures d’Élise seront partagées sur sa chaîne YouTube Mme Bellerose.