Le réseau scolaire Saint-Anne a un nouveau concept

Le Collège Saint-Anne se prépare pour le lancement du Laboratoire d’innovation et de recherche. Cette initiative cherche à repousser les méthodes pédagogiques en utilisant une approche plus active et concrète.

Ce Laboratoire, composé de pédagogues, praticiens et chercheurs, assura le développement et la transformation des pratiques pédagogiques. Le projet s’inspire du modèle d’enseignement Cours de demain, développé par le Collège Saint-Anne.

«La pédagogie active préconise l’intégration des outils technologiques et le développement de la créativité dans des contextes authentiques et pratiques», explique la directrice de l’innovation pédagogique, Isabelle Senécal.

Le Laboratoire travaillera conjointement avec la direction pédagogique des écoles primaires, secondaires et collégiales de Saint-Anne.

«Le Laboratoire a pour mission d’assurer que Saint-Anne soit à l’avant-garde sur les plans pédagogiques et technologiques en contribuant à transformer l’éducation.» -Ugo Cavenaghi

La recherche sur les méthodologies d’apprentissage se fera également à l’aide de collaborations externes, notamment avec différentes universités et entreprises du secteur privé.

«L’objectif est de continuer à faire rayonner ce qui se fait de bien pour bouger le milieu de l’éducation dans une nouvelle direction», poursuit Mme Senécal.

Le Laboratoire servira également à poursuivre le développement d’un réseau d’écoles innovantes à l’international. Ce volet permettra un partage et une collaboration sur certains projets d’application.

«On lance une idée, puis on va chercher les écoles qui souhaitent participer partout dans le monde», souligne le président-directeur général du Collège Saint-Anne, Ugo Cavenaghi.

Le Laboratoire offrira de la formation aux professeurs afin d’assurer une certaine cohérence dans l’adoption de cette philosophie pédagogique active.

Projets originaux

Malgré le départ officiel du Laboratoire d’innovation étant à la prochaine rentrée scolaire, certains projets s’apparentant à sa philosophie pédagogique sont en cours à Saint-Anne.

L’un de ces projets existe grâce à une collaboration avec ApprentX. Cette entreprise a créé une application intitulée B12 qui est utilisée afin de réactiver les connaissances après l’apprentissage. Le programme questionne l’utilisateur sur une base régulière sur un sujet récemment appris afin d’encourager la rétention de l’information.

Ce système de formation en continu nécessite l’utilisation d’un volet d’intelligence artificielle. ApprentX s’occupe donc de la technologie et Saint-Anne fournit le contenu pédagogique.

L’école utilise également des programmes de réalité virtuelle afin d’offrir aux élèves certaines expériences extrasensorielles. Par exemple, une professeure utilise cette technologie dans le cadre d’un cours d’histoire afin de faire comprendre la réalité des tranchées vécue par les soldats de la Première Guerre mondiale.

Saint-Anne prévoit d’ouvrir une nouvelle école secondaire près de son école primaire à Dorval. La vision de la pédagogie active sera centrale à ce nouvel établissement qui devrait ouvrir ses portes en 2022.