L’équipe canadienne de para-athlétisme pour les Jeux de Tokyo 2020

Équipe de para-athlétisme de Tokyo 2020

Charlotte Bolton de Tillsonburg, Ontario – lancer du poids, disque(F41)

Jennifer Brown de Calgary, Alberta – lancer du disque (F38)

Renee Foessel d’Orangeville, Ontario – lancer du disque (F38)

Jessica Frotten de Whitehorse, Yukon – 100, 400, 800, 1500, 5000 et 4 x 100 mètres relais universel (T53)

Zachary Gingras de Markham, Ontario – 400 et 4 x 100 mètres relais universel (T38)

Austin Ingram de Petawawa, Ontario – 100 et 4 x 100 mètres relais universel (T13)

Brent Lakatos de Dorval, Québec – 100, 400, 800, 1500, 5000 mètres et marathon (T53)

Sarah Mickey de Redcliff, Alberta – lancer du disque (F55)

Thomas Normandeau de Peace River, Alberta – 400 mètres (T47)

Guillaume Ouellet de Victoriaville, Québec – 5000 mètres (T13)

Marissa Papaconstantinou de Tortonto, Ontario – 100, 200 et 4 x 100 mètres relais universel (T64)

Nate Riech de Victoria, Colombie-Britannique – 1500 mètres (T38)

Austin Smeenk de Oakville, Ontario – 100 et 800 mètres (T34)

Liam Stanley de Victoria, Colombie-Britannique – 1500 mètres (T37)

Greg Stewart de Kamloops, Colombie-Britannique – lancer du poids (F46)

Amy Watt de Victoria, Colombie-Britannique – saut en longueur (T47)