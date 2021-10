Campagne de vaccination contre la grippe

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île de Montréal offrira la vaccination contre l’influenza à compter du 2 novembre. Le Centre de santé invite particulièrement les personnes qui sont à risque de complications en lien avec la grippe saisonnière.

Les enfants de six mois à 17 ans et adultes atteints de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse et les personnes âgées de 75 ans et plus sont considérés à risque d’hospitalisation. La vaccination contre l’influenza est gratuite pour ces populations.

«Le vaccin reste la meilleure façon de se protéger», soutient la conseillère en communication par courriel, Hélène Bergeron-Gamache.

Le vaccin est également gratuit pour les personnes qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou d’une personne à risque élevé d’hospitalisation ou de décès ainsi qu’à leurs aidants naturels, les travailleurs de la santé, les enfants de 6 à 23 mois en bonne santé et les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé.

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île invite les résidents à prendre rendez-vous en utilisant la plateforme CLIC-Santé ou par téléphone au 514 630 2123. La vaccination sera disponible par réservation seulement.