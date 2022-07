L’histoire de Lachine dans une exposition interactive

Jusqu’au 5 septembre, l’exposition Vivez l’épopée du commerce des fourrures est présentée au lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine, au bord du lac Saint-Louis.

L’exposition ludique et interactive retrace l’itinéraire des trappeurs et voyageurs autochtones et canadiens-français de Lachine à Fort William, parc historique situé à Thunder Bay, en Ontario.

Le film L’étoffe d’un pays sera projeté pour raconter les moments parmi les plus importants de l’histoire de la traite des fourrures au Canada.

L’exposition explore le rôle des trappeurs, coureurs des bois, voyageurs et marchands de fourrure dans cet ancien entrepôt de pierre construit en 1803.

L’entrée de l’exposition est gratuite pour les moins de 18 ans et inclut l’exposition permanente. Le lieu historique est ouvert de 10h à 17h jusqu’au 5 septembre.