Nettoyage de berges et désherbage à Lachine

Le Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (GRAME) effectuera une opération de désherbage et de nettoyage de berges au parc Stoney Point le 15 juillet de 14h à 17h avec l’Éco-quartier Lachine.

Pour prendre soin des berges du lac Saint-Louis, l’organisme à but non lucratif (OBNL) Sea Shepherd, en collaboration avec le GRAME et le groupe Pro Vert Sud-Ouest, organise un nettoyage de berges le 23 juillet au parc René-Levesque à Lachine.

En tout, Sea Shepherd annoncera dix dates pour le début de la saison du nettoyage au bord du lac Saint-Louis. Chaque collecte de déchets débutera à 9h les samedis, mais Sea Shepherd prévoit de reporter les nettoyages de berges au lendemain si la météo ne permet pas d’effectuer l’activité le jour même.