Le coroner enquêtera sur les décès de deux femmes autochtones en deux jours

Les décès de Mme Mary-Jane Tulugak et de Mme Nellie Niviaxie, survenus les 19 août et 20 août derniers, font l’objet de l’intervention du coroner Me Éric Lépine, qui est également co-président du Comité sur la mortalité autochtone mis sur pied par le Bureau du coroner.

Les deux femmes, qui séjournaient au centre Ullivik adjacent à l’autoroute 520, dans une zone industrielle enclavée par trois autoroutes, sont toutes les deux décédées après avoir été percutées par des voitures sur l’autoroute.

Mary-Jane Tulugak, 22 ans, a été happée en fauteuil roulant par une automobile vendredi dernier vers 4h15. Le lendemain, Nellie Niviaxie, 26 ans, succombera dans des conditions similaires après avoir été percutée par plusieurs véhicules alors qu’elle se déplaçait à pied sur l’accotement de l’autoroute 20 vers 1h du matin.

Ouvert depuis 2016, le centre Ullivik héberge des Inuits venus du Grand Nord pour se faire soigner à Montréal.

C’est la Sureté du Québec (SQ) qui est arrivée sur les lieux de l’accident et qui a d’abord entamé une enquête préliminaire.