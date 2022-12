Mobilité dans l’Est: PSPP demande des résultats concrets au MTQ

Avec les problèmes de circulation qui continuent de plus belle dans l’Est de Montréal, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a fait parvenir une lettre à la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, l’invitant à prendre les choses en main pour remédier à la situation.

C’est plus précisément l’intersection des rues Honoré-Beaugrand et Souligny/Dubuisson qui provoque du mécontentement chez de nombreux citoyens dans la circonscription de Camille-Laurin, représentée par le chef du PQ. Les citoyens y relèvent divers problèmes de sécurité, entre autres en lien avec le fait que l’intersection est désormais à sens unique.

«L’intersection des rues Honoré-Beaugrand et Souligny/Dubuisson est toujours à sens unique vers le sud, comme l’a décidé le MTQ, et votre ministère n’a toujours pas fourni d’étude justifiant pourquoi la remise à double sens ne serait pas possible», souligne le chef péquiste dans sa lettre adressée à Mme Guilbault.

Notons que le MTQ affirmait dans les dernières semaines que la configuration actuelle de l’intersection permet «d’offrir deux voies de circulation vers le nord aux automobilistes sur la rue Honoré-Beaugrand et de réduire les mouvements de circulation à l’intersection pour ainsi accroître la sécurité, notamment pour les piétons et les cyclistes».

Or, c’est à la suite de diverses consultations citoyennes sur la mobilité dans la circonscription de Camille-Laurin que les citoyens ont indiqué le contraire, laissant entendre que le sens unique vers le sud à la hauteur de Souligny n’est pas respecté par un certain nombre d’automobilistes. Mais plus encore, que la configuration actuelle semble être dangereuse pour la sécurité des résidents du secteur.

Les nombreux témoignages que nous avons recueillis me permettent de douter de la sécurité de la configuration actuelle, et c’est pourquoi je vous demande aujourd’hui d’insister auprès de votre ministère pour qu’une véritable analyse soit faite afin d’évaluer la possibilité de rouvrir cette intersection dans les deux sens. Extrait de la lettre du chef du Parti Québécois et député de Camille Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, à la ministre des Transports

«C’est pourquoi nous vous invitons à faire preuve de transparence et à communiquer dans les plus brefs délais les résultats des études disponibles et/ou de l’étude demandée sur l’ouverture de cette intersection à double sens», ajoute le député de Camille-Laurin.