Des parents continuent de se mobiliser pour la sécurité routière

Des parents d’élèves et des membres du programme Tandem MHM de l’organisme L’Anonyme se sont réunis devant l’école Guillaume Couture de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) mercredi. Leur but était poursuivre leurs actions contre l’insécurité routière sur le trajet scolaire.

Une vingtaines de personnes se sont réunit devant l’école primaire, juste avant le début des classes, munis de pancartes sur lesquelles étaient inscrites des slogans liés à la sécurité routière.

«En décembre 2022, la petite Mariia a perdu la vie à Montréal en marchant vers son école. Aucun aménagement sécuritaire n’avait été mis en place alors que les parents du quartier en réclamaient depuis longtemps», peut-on lire dans un document explicatif de l’événement Facebook.

Cela fait maintenant plusieurs mois que des micros-manifestations nationales ont lieu à travers le Québec, comme à Brossard ou dans la ville de Québec, par le biais de ces événements Facebook.

C’est la deuxième fois que des parent d’élèves (et autres) se mobilisent devant l’école Guillaume Couture. Le 24 janvier, une dizaine de personnes avaient participé à un rassemblement similaire. Le maire de l’arrondissement Pierre Lessard-Blais s’était d’ailleurs rendu à l’événement pour discuter avec quelques parents d’élèves.

«C’est assez flagrant autour des écoles. On voit beaucoup de stationnements doubles, des automobilistes qui font des U-turn, ou encore le manque de lignes jaunes et des signalisations. On se demande pourquoi rien n’est fait», indique à Métro la mère d’une élève. Elle avait déjà dénoncé l’insécurité du corridor scolaire de l’école.

Rappelons que la Ville de Montréal avait annoncée en janvier la création de son Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ) dans cinquante lieux fréquentés par des enfants, dans lequel l’école Guillaume-Couture était visée. «Nous accueillons positivement ce programme, mais nous ne savons pas encore concrètement ce qu’il va être mis en place», a rajouté la maman.

D’autres rassemblements similaires devraient être organisés dans les mois à venir au Québec, incluant Montréal, dans le but de sensibiliser à l’insécurité routière sur le trajet scolaire.