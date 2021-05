Écotone: un projet de recherche artistique novateur à Pointe-aux-Trembles 

Une quinzaine d’artistes participeront cet automne à une résidence de recherche artistique, Écotone – Espace d’expérimentation. Un projet novateur qui s’installera momentanément dans les locaux du projet Courtepointe.

Espace éphémère dédié uniquement à la recherche artistique, Écotone se déplace et évolue depuis 2018, explique Thomas Duret, directeur artistique de l’OBNL chargé du projet, Le Baobab – Création multidisciplinaire.

Du 1er août au 30 novembre, le projet se déposera au 12009 Notre-Dame Est. Une quinzaine d’artistes sélectionnés à travers le Québec seront invités à s’immerger et travailler leur démarche artistique sur deux ou trois périodes de trois jours.

Un travail qui n’est pas un luxe, mais une nécessité pour les artistes, soutient M. Duret.

«Ironiquement, c’est la chose dont on prend le moins soin. À l’école on ne t’apprend pas à développer ta démarche avant de créer. Mais c’est un travail phénoménal, très exigeant», affirme celui qui est également comédien, metteur en scène, chorégraphe et auteur.

M. Duret et ses collègues souhaitent également démocratiser la recherche artistique fondamentale, une démarche pour laquelle l’artiste «n’a pas besoin d’avoir fait trois maîtrises».

Ainsi, les artistes ou artisans ne seront pas sélectionnés selon leur performance dans leur discipline, mais plutôt selon des critères tels leur curiosité, leur capacité à se remettre en question et à tolérer le doute, lesquels joueront en leur faveur.

«Tu peux avoir été plombier toute ta vie, t’intéresser à la peinture et te dire: il me semble qu’Écotone serait un endroit pour réfléchir à pourquoi je peins, pourquoi ce médium et sur qu’est-ce que j’ai envie de peindre?»

Miser sur l’interdisciplinarité

En plus de l’accompagnement offert aux artistes par l’équipe de Baobab, M. Duret est particulièrement fier d’offrir aux participants un jumelage avec des chercheurs en sciences sociales.

«La personne n’est pas là pour coacher ou pour donner un séminaire. C’est un échange de savoir qui va être enrichissant, autant pour l’artiste que pour le chercheur.»

Le contact avec les citoyens du quartier sera aussi privilégié, bien que non obligatoire. À titre d’exemple, une initiative comme un atelier culinaire, même si elle n’a pas de lien avec la recherche, pourrait se faire au sein de Courtepointe. L’idée est avant tout de créer un échange.

«L’art pour nous c’est aussi un outil extrêmement important pour renforcer le tissu social. Et Dieu sait qu’en ce moment il est déchiré en lambeaux.»

Un projet novateur à Pointe-aux-Trembles

La mise sur pied de ce projet à Pointe-aux-Trembles se fait en collaboration avec La Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles et l’organisme à l’origine du Projet Courtepointe, Entremise.

À la Maison de la Culture, on se réjouit d’accueillir un projet aussi novateur dans le secteur.

«Ce qui m’a attirée dans ce projet c’est son unicité et sa couleur particulière. On n’a jamais accueilli ce type de projet. Il sort vraiment des sentiers battus», soutient Julie Jacob, agente culturelle de la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles.

L’appel de projets pour Écotone se termine le 31 mai. Pour des informations complémentaires, on consultera la page Facebook de l’événement.