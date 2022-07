90 ans pour un gentil individu

J’aimerais prendre cet espace afin de souhaiter un joyeux anniversaire à un grand citoyen de la Ville de Montréal-Est et à un ami précieux. En effet, c’est ce vendredi 22 juillet que Jacques Lapierre marquera son 90e anniversaire de naissance. Uni d’amour avec son épouse Lorraine Lachapelle depuis maintenant 67 ans, Jacques est un bel exemple de dévouement familial! Ceux et celles qui ont connu Jacques à travers le hockey mineur de Montréal-Est et le tournoi bantam, sans oublier ses 25 ans au tournoi de golf des citoyens, ont apprécié ses implications bénévoles. Il ne faut certainement pas oublier son franc parler… une rareté de nos jours! Meilleurs vœux, cher Jacques!

On se garde en forme!

Ceci de Cynthia Morgan, coordonnatrice des programmes et services de la Société canadienne de la Sclérose en plaques – section Est de Montréal, qui me laissait savoir qu’il a plein d’activités pour ses membres. Au Centre Roussin, il y a plus d’une douzaine d’activités, dont les toujours populaires exercices en douceur, adaptées et animés par Marie-Josée Fillion (ergothérapeute) et Monica Mesa (physiothérapeute). Pour les horaires et les modalités, vous n’avez qu’à contacter Cynthia au Cynthia.Morgan@scleroseenplaques.ca ou encore au 514 640-5472.

Les banques alimentaires prennent aussi congé

Vos banques alimentaires prendront aussi congé cet été. Appelez l’Association bénévole PATME entre le 25 et le 31 juillet si vous avez besoin de dépannage alimentaire. Vous pouvez les joindre au 514 645-1264. Vous pouvez aussi appeler le 2-1-1 de 8h à 18h, 365 jours par année, pour trouver une banque alimentaire. Soyez prévoyants en observant la période de vacances d’Action Secours Vie d’Espoir, de la Cuisine collective À toute vapeur et du service traiteur Aux Délices de Roussin.

Sur la photo, je vous présente Christine Jean, Diane Lepage, Mario Venne, Guylaine Provencher, Diane Vanasse, Sylvie Demers, Michel Legros et Sylvie Bégin. Malheureusement absente de la photo, une autre grande bénévole, Johanne Béland!

Toute une année pour l’Université du 3e Âge

Nouvelles de -Michel -Legros, dynamique président de l’Université du 3e Âge de la -Pointe-de-l’Île, qui, avec son comité organisateur des activités, nous informe qu’il était extrêmement satisfait des résultats en 2021‑2022. Lors de l’assemblée générale annuelle du 11 mai, il y a eu élection des officiers au conseil d’administration pour 2022‑2023.