RDP-PAT: un homme meurt dans une collision

Un automobiliste a perdu la vie hier soir aux alentours de 22h45, à la suite d’une collision survenue sur le boulevard Henri-Bourassa, près de la 6e avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, à Montréal.

L’homme circulait en direction Est lorsqu’il s’est arrêté à un feu rouge, avant d’être frappé de plein fouet par un autre véhicule qui circulait dans la même direction. Son véhicule a pris feu immédiatement.

«Lors de l’impact, le premier véhicule a pris feu. Le conducteur qui se trouvait à l’intérieur du véhicule, immobilisé, est décédé sur les lieux», indique Jean-Pierre Brabant, le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La victime n’a toujours pas été identifiée. Le deuxième conducteur, un jeune homme âgé de 19 ans blessé lors de l’impact, a été transporté en centre hospitalier. On ne craint pas pour sa vie. Il pourrait cependant se retrouver devant la justice, car l’alcool et la vitesse pourraient être en cause dans cette collision.

Pour l’heure la scène qui avait été érigée par les autorités a été levée. Les enquêteurs poursuivent leur travail afin de mieux comprendre les circonstances entourant cet accident.