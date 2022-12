5 nouvelles qui ont retenu l’attention à PAT et Montréal-Est en 2022

Alors que l’année tire à sa fin, l’équipe de Métro propose cinq nouvelles qui ont retenu l’attention en 2022 dans Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est.

1 – Un dépanneur de Pointe-aux-Trembles reçoit une sanction de 30 000$

Un dépanneur situé sur René-Lévesque, dans Pointe-aux-Trembles, a été épinglé lors d’une inspection menée dans l’établissement lors de laquelle les policiers ont trouvé des boissons alcoolisées acquises «non conformément à son permis». Un lot de produits Sleeman, soit la Pabst Blue Ribbon plus précisément, se trouvait dans l’établissement alors qu’aucune commande ou livraison n’avait été effectuée auprès du brasseur.

2 – Montréal-Est: Esso met ses terrains en vente

La pétrolière Esso a mis en vente en mai dernier deux lots situés à Montréal-Est, totalisant quelque 13 millions de pieds carrés. Ces terrains toujours contaminés seraient destinés à accueillir «des projets de revitalisation de friches industrielles qui redéfiniront Montréal-Est». L’ensemble des terrains totalisant 12 944 000 pi² seraient, selon un site de L’Impériale mis en ligne à ce moment, «idéaux pour des centres de mégadonnées de haute technologie, des centres de distribution à grande échelle et d’autres utilisations éducatives, commerciales et/ou industrielles».

Un des deux terrains est situé entre l’autoroute 40 et le boulevard Henri-Bourassa Est.

3 – Revitalisation du Vieux-PAT: un quartier transformé d’ici 2024

La Société de développement Angus (SDA) a dévoilé en juin dernier les détails et les images de son projet de revitalisation commercial et immobilier du Vieux-Pointe-aux-Trembles. D’ici la fin de l’été 2024, l’entreprise d’économie sociale souhaite réaliser la revitalisation longtemps attendue du cœur du village, en créant 60 copropriétés, 45 logements locatifs abordables et une dizaine de nouveaux commerces. Le projet vise avant tout à redonner vie à l’ancien cœur du village de Pointe-aux-Trembles, dévitalisé entre autres depuis la migration des commerces vers la rue Sherbrooke et le départ de la Caisse Desjardins.

4 – Montréal-Est délaisse le Berger blanc après plus de 15 ans de service

La Ville de Montréal-Est a décidé de ne pas renouveler son contrat avec le Berger blanc cette année en raison des nombreuses plaintes concernant ce refuge animalier. Le président de ce refuge a dénoncé une décision fondée sur des impressions qui ne correspondent pas à la réalité, alors que la mairesse de Montréal-Est, Anne Saint-Laurent, a affirmé qu’elle recevait de nombreuses plaintes de citoyens et qu’elle était satisfaite de changer de services pour se tourner vers SPCA Lanaudière.

La fermeture d’une garderie de Pointe-aux-Trembles cause des remous

Après une dizaine d’années d’activité, La Marelle, garderie privée non subventionnée, a subitement fermé ses portes le 28 juin, au grand désarroi de plusieurs parents. La décision était pourtant inévitable selon la direction, qui faisait face à un manque de personnel et à d’importants enjeux financiers. La direction de La Marelle avait annoncé la fermeture de la garderie une semaine à l’avance, causant un tollé sur les réseaux sociaux.

Avec la collaboration de Coralie Hodgson.