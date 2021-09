L’artiste Kelly Krow veut être un exemple pour la jeunesse prairivoise

Kelly Krow, nom d’artiste de Youri Kelly Loiseau, est un enfant de Rivière-des-Prairies. Sa musique résonne désormais à l’international grâce à une communauté plus que jamais fidèle à son art. Aujourd’hui, il s’adresse aux jeunes de son quartier et désire leur transmettre un message d’espoir.

À lire aussi Comment offrir un meilleur accès à la culture aux jeunes?

« Je veux, par mon parcours et les choix que j’ai faits, montrer aux jeunes de Rivière-des-Prairies que c’est possible de s’en sortir et de réussir », dit celui qui est issu de la communauté haïtienne et fier d’avoir grandi dans le quartier.

« Aujourd’hui, mon succès je le dois en grande partie au soutien de la communauté de Rivière-des-Prairies », lance-t-il.

Au secondaire, Youri Kelly Loiseau faisait du rap sous le pseudonyme Young Kelly. Une identité qu’il a larguée. Avec du recul, l’artiste reconnaît que le choix de faire du hip-hop avait été en grande partie influencé par son entourage. « J’ai rappé pour me faire accepter par la communauté, mais ce n’était pas moi », confesse-t-il.

Désormais, il chante en créole haïtien et raconte ses histoires au travers des mélodies zouk, afropop, et konpa. Kelly Krow a pour ambition de « remettre Haïti sur la map et de faire connaître la musique haïtienne à travers le monde. »

Éducation et scolarité

Engagé auprès des jeunes de son quartier pendant quelques années, notamment à la Maison des jeunes de RDP, il tient à souligner l’importance de l’enseignement.

« C’est à l’âge de 17-18 que tout bascule. La fin de la cinquième année de secondaire est cruciale pour ces jeunes. Ils ne savent pas forcément encore ce qu’ils veulent; c’est à ce moment-là qu’il faut les accompagner », affirme-t-il.

Le jeune père de famille insiste aussi sur l’importance des centres communautaires et du travail des intervenants. Lui qui a passé des journées entières sur le terrain de basketball du parc Don Bosco sait mieux que quiconque les besoins qu’éprouvent les jeunes.

« Ces infrastructures peuvent changer des vies », dit-il.