Agriculture urbaine: RDP-PAT lance un appel à projets

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles invite les organismes, écoles, CPE, garderies, regroupements de citoyens et centres d’hébergement pour les personnes vulnérables à soumettre leurs projets en matière d’agriculture urbaine. L’arrondissement sélectionnera les meilleures propositions, qui se partageront une enveloppe de 25 000 $ en vue de leur réalisation.

Cette invitation est lancée aux citoyens et acteurs locaux dans le cadre d’un nouveau projet pilote qui a pour but d’encourager les initiatives locales en matière d’agriculture urbaine. L’arrondissement souhaite ainsi être reconnu pour autre chose que ses parcs industriels et «devenir une source d’inspiration» en la matière, a expliqué la mairesse Caroline Bourgeois par voie de communiqué.

Les projets sélectionnés par l’administration de l’arrondissement devront être réalisés en 2022 et faire preuve d’un ancrage local ainsi que d’un potentiel de «pérennisation dans le temps».

L’enveloppe de 25 000 $ sera divisée en deux volets. D’abord, 15 000 $ seront réservés aux projets portés par des organismes locaux. Ceux-ci devront favoriser l’accès aux aliments frais pour la population de l’arrondissement et être développés sur un terrain municipal. Les exemples des parcs, des places publiques et des terrains vacants appartenant à la Ville sont notamment cités dans un communiqué publié le 24 janvier au matin.

L’autre volet, comprenant un montant de 10 000 $, servira pour sa part les propositions d’origine citoyenne, communautaire ou institutionnelle. En plus de pouvoir être réalisés sur des terrains municipaux, ces projets pourront aussi se concrétiser sur des terrains privés ou institutionnels. Les sites ciblés devront par contre être conçus pour convenir à la pratique de l’agriculture urbaine.

La date limite pour déposer une demande est le 27 février à minuit.

Des projets déjà sur la table

Par ailleurs, l’arrondissement de RDP-PAT a affirmé le 21 janvier dernier qu’il travaillait sur quelques projets qui verront le jour en 2022. Parmi ces projets, on retrouve une zone d’agriculture urbaine et d’autocueillette qui sera aménagée au parc Médéric-Archambault. Des réflexions et discussions sont aussi en cours pour bonifier le parcours piétonnier du parc de la Traversée avec des espaces réservés à l’agriculture urbaine. L’implantation de ruelles vertes et agricoles sur le territoire est également dans les cartes.