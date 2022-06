Trappeurs de Marie-Victorin: une saison réussie pour le retour à la compétition￼

Avec seulement 4 défaites pour 13 victoires, l’équipe de volleyball féminin a terminé au 1er rang au classement de la saison, en section C.

Après 18 mois de pause forcée, pandémie oblige, les Trappeurs du Cégep Marie-Victorin ont à nouveau foulé pelouses, parquets et piscines lors de la saison 2021-2022. Une saison récompensée par plusieurs prix.

Parmi les exploits des cégépiens, le 1er rang de sa catégorie pour l’équipe de cheerleading mixte lors de la compétition Kick’s Graduation, le 28 mai dernier.

Avec seulement 4 défaites pour 13 victoires, l’équipe de volleyball féminin a terminé au 1er rang au classement de la saison, en section C. De plus, l’équipe a remporté la bannière de l’éthique sportive, ex æquo avec l’équipe du Collège Rosemont.

L’équipe de Flag-football masculin a elle aussi remporté la bannière de l’éthique sportive, ex æquo avec le Cégep Maisonneuve, pour la saison 21-22.

Dans la même discipline, l’équipe féminine a brillé en remportant la médaille d’argent au championnat régional de flag football, section C, lors du match de finale les opposant à Bois-de-Boulogne. L’équipe a aussi participé à la 6e édition du tournoi de flag-football des Trappeurs, le vendredi 15 avril 2022, et s’est inclinée en finale de sa section.

L’équipe de Soccer intérieur féminin a terminé au 4e rang du classement général de la saison, se qualifiant ainsi pour le championnat de fin de saison. L’équipe y a remporté la médaille d’or et la bannière d’équipe championne.

Aussi, les Trappeurs ont constitué la plus grande délégation au Festival intercollégial de danse, avec 19 athlètes présent(e)s.

Côté sport individuel, Aïdan Sarasola-Manseau s’est qualifié pour le championnat provincial de natation. Il y a remporté la médaille d’or, au 50 mètres brasse. Amélie Lemay, s’est pour sa part qualifiée pour le championnat provincial de natation.

Enfin, Félix Rompré s’est qualifié pour le championnat provincial de cross-country.

Dans un communiqué, le Cégep Marie-Victorin s’est dit «fier de leurs performances sportives et de la persévérance démontrée par les athlètes tout au long de l’année».