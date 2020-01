Le mois de janvier est souvent propice aux soupers entre amis à la maison. Et pas besoin de dépenser beaucoup pour le repas et le vin. Voici trois suggestions à petit prix qui accompagneront merveilleusement nos plats de saison, comme la fondue chinoise, les piments farcis, le cari de poulet ou notre délicieux poulet cacciatore…

Prince Philippe Bourgogne Passe-tout-grains

Le Passe-tout-grains est unique en Bourgogne; il est le produit d’un assemblage de pinot noir (cépage roi du nord de la région) et de gamay (planté principalement dans le Beaujolais). Vin d’appellation contrôlée, il peut être rouge ou rosé. Celui-ci nous vient de la réputée maison Bouchard Père & Fils et a été nommé en l’honneur du prince Philippe Le Bon. En bouche, c’est une explosion de fruits (cerise, framboise, cassis) doublée de notes florales. La finale révèle des saveurs subtiles de champignon. Parfait pour vos fondues chinoises, votre assiette de fromages et de pâtés, ou pour ceux qui préfèrent le rouge avec le poisson! À boire frais, autour de 12 °C.

Vin rouge France (Bourgogne)

Code SAQ: 00032276

Prix : 15,60$

Wayne Gretzky Estates No. 99 Riesling

Saviez-vous que Wayne Gretzky possède un vignoble dans la région de Niagara? Les vins de cet endroit gagnent en qualité, et je vous invite à les découvrir. Ce riesling demi-sec présente une pointe de sucre résiduel et un taux d’alcool plus bas que les autres vins (10,8%). Avec ses notes de miel, de pêche, de melon et de fruits tropicaux, il se marie bien à des plats asiatiques et indiens. On l’apprécie avec le porc aigre-doux, ou même avec des côtes levées pour ceux qui préfèrent boire du blanc. Quand on le combine à des plats sucrés ou épicés, on est étonné de constater combien la sensa­tion de sucré est moins prononcée. Essayez, vous verrez!

Vin blanc

Canada (Niagara)

Code SAQ: 13299136

Prix : 14,95$

Domingos Alves de Sousa Caldas Douro 2017

La recette de la semaine est un poulet cacciatore. Quoi boire avec ce plat réconfortant? La sauce tomate appelle un vin avec une belle acidité et un fruité bien balancé. Comme le poulet est braisé, il ne faut pas un vin d’une trop grande intensité. On pourrait aller facilement vers un vin italien, mais essayons plutôt ce portugais. Des tannins souples, des saveurs de confiture de prunes et de poivron rouge cuit, des notes de chocolat noir et des parfums de violette, voilà un vin enjôleur qui se mariera parfaitement à notre plat sans le dominer. Moyennement corsé, avec une touche épicée et un petit côté rustique, il pourra aussi aller avec de bons piments farcis. Bon appétit!

Vin rouge

Portugal (Douro)

Code SAQ: 10865227

Prix : 14,75$

Recette

Cuisses de poulet braisées à la cacciatore

Portions: 6

Ingrédients

Huile d’olive

6 cuisses de poulet sans dos

Sel et poivre du moulin

1 oignon jaune, haché finement

3 gousses d’ail, hachées finement

4 carottes nantaises, coupées en deux, puis tranchées

1 poivron rouge, coupé en dés

1 poivron orange, coupé en dés

227 g de champignons cremini, tranchés

398 ml d’olives noires entières et dénoyautées

¼ tasse de câpres

1 tasse de vin rouge

5 branches de thym frais

¼ tasse de persil frais, haché finement

¼ tasse de basilic frais, haché finement

1 c. à thé d’origan séché

796 ml de tomates broyées

40 ml de tomates en dés grillées

3 c. à soupe de pâte de tomates

Préparation

Dans une grande cocotte chauffée à feu moyen, verser un filet d’huile d’olive et dorer les cuisses de poulet préalablement salées et poivrées environ de 2 à 3 minutes par côté. Réserver. Ajouter l’oignon, l’ail et les carottes nantaises dans la cocotte, puis saler et poivrer. Verser un filet d’huile d’olive si nécessaire. Cuire de 3 à 4 minutes en remuant. Ajouter les poivrons, les champignons, les olives et les câpres, puis verser un mince filet d’huile d’olive. Cuire de 3 à 4 minutes en remuant. Verser le vin rouge et mélanger en grattant le fond pour récupérer les sucs. Ajouter le reste des ingrédients et le poulet réservé, saler et poivrer, puis bien mélanger. Couvrir, amener à ébullition, puis réduire à feu moyen doux. Laisser mijoter pendant 45 minutes en remuant de temps en temps. Servir avec du riz et garnir de persil frais.

Recette fournie par Samuel Joubert du site web lecoupdegrace.ca