Le mois de février est maintenant entamé. Si certains ont décidé d’en profiter pour faire leurs 28 jours (29 en fait!) sans alcool, les autres peuvent toujours continuer à boire, mais avec modération! Boire moins en quantité, mais plus en qualité, telle est la devise des vrais amateurs de vin! Cette semaine, on vous propose trois cuvées qui vous ravigoteront après une journée passée à skier ou pour agrémenter vos soirées en toute convivialité.

Robert Mondavi Penfolds Koonunga Hill Pasqua Lapaccio

Robert Mondavi

Imaginez une petite neige qui tombe dehors. Vous rentrez à la maison après une journée de ski et vous vous préparez à souper. Le feu brûle dans la cheminée, la cuisinière se fait aller et l’odeur caramélisée de votre entrecôte qui grille embaume délicieusement la maison. Pour ce genre de soirée où vous avez besoin de chaleur, il vous faut un vin comme celui-ci: juste assez charnu pour vous plaire, sans être trop tannique ni lourd. En bouche, des notes de cerise noire, de mûre, de vanille, de chêne et de café. Un vin qui se boit facilement et qui se prend avec une viande rouge grillée.

États-Unis

Vin rouge

Code SAQ: 00392225

17,95$

Penfolds Koonunga Hill

Un autre vin réconfortant, produit d’un assemblage, cette fois de shiraz (77%) et de cabernet-sauvignon (23%) provenant de la célèbre maison Penfolds. Les vins australiens peuvent être parfois lourds et tanniques. Celui-ci, cependant, affiche une belle fraîcheur. Oui, il a du corps, mais juste assez pour soutenir une belle pièce de viande. Les tannins restent souples, le vin est opulent. À la première gorgée, une belle sensation de chaleur monte dans la gorge. Sensuel avec des arômes de mûre et d’eucalyptus ainsi que des notes épicées, il est idéal avec les petites côtelettes d’agneau, le chili con carne ou même les côtes levées.

Australie

Vin rouge

Code SAQ: 00285544

16,95$

Pasqua Lapaccio

Comme dernière suggestion, nous vous proposons un italien léger et vif fait de pinot grigio et de sauvignon blanc. Parfait en apéritif ou avec des mets légers, comme notre recette de salade de chou crémeuse à l’avocat. Un vin qui ouvre l’appétit et encourage la conversation. Ses notes de fruits tropicaux, de pêche et de fleurs égayeront joliment le palais. Le pinot grigio est léger et minéral, tandis que le sauvignon apporte des notes d’agrumes et un côté herbacé. Un vin joyeux qui accompagnera à merveille plusieurs poissons blancs, les pâtes au citron ou la volaille. À ce prix, il est difficile de lui résister.

Italie

Vin blanc

750 ml

Code SAQ: 13575891

13,75$

Recette

Salade de chou crémeuse à l’avocat

Salade de chou crémeuse à l’avocat

Portions: 4

Ingrédients

1 gousse d’ail, finement hachée

Jus d’une lime

2 c. à soupe de vinaigre de riz assaisonné

1 c. à thé de sucre

¼ tasse de mayonnaise

½ chou napa, ciselé

2 ou 3 carottes, coupées en julienne

1 courgette, coupée en julienne

¼ tasse de persil frais, haché

4 oignons verts, ciselés

2 avocats, en cubes

Préparation

Dans un petit bol, fouetter l’ail avec le jus de lime, le vinaigre de riz, le sucre et la mayonnaise. Réserver. Mettre le reste des ingrédients dans un saladier. Verser la vinaigrette sur la salade, puis mélanger délicatement et servir aussitôt.

Recette fournie par Les Avocats du Mexique du site web avocadosfrommexico.ca